Умка Лукашенко проследил за «отцом» во время чистки снега и попал на видео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вышел на расчистку снега вместе с сыном Николаем, сообщил телеграм-канал «Пул первого». Глава государства работал лопатой рядом с несколькими помощниками. Белорусского лидера сопровождал его питомец — шпиц Умка.

Ранее Лукашенко заявил, что его молитва Богу о снежной и морозной зиме была услышана. Президент также добавил, что, хотя нынешняя зима и не такая снежная, как в его детстве, она все же настоящая.

В Рождество белорусский лидер посетил храм в честь иконы Божией Матери «Млекопитательница» в деревне Околица Минского района. Он рассказал, что сам нашел дорогу к храму. Во время визита президент встретился с экзархом всея Белоруссии митрополитом Минским и Заславским Вениамином. Обращаясь к нему, глава государства отметил значимость храма.

До этого Лукашенко объявил 2026 год Годом белорусской женщины. По его мнению, женщины — венец творения природы, которая не создала «ничего более совершенного». Президент также отметил особую роль матерей, жен и дочерей в обществе.