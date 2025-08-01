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01 августа 2025 в 14:29

Лукашенко взял с собой на Валаам сына и собаку

Сын Лукашенко Николай принял участие в молебне на Валааме

Шпиц Умка Шпиц Умка Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на молебен в церкви Смоленской иконы Божией Матери в Спасо-Преображенском мужском монастыре на Валааме в сопровождении своего младшего сына Николая, свидетельствуют кадры, опубликованные пресс-службой Кремля. 20-летний юноша во время службы стоял позади отца и российского лидера Владимира Путина.

Кроме того, белорусский президент взял на Валаам своего питомца. Речь идет о шпице по кличке Умка.

Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в молебне в церкви Смоленской иконы Божией Матери, — сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее Кремль обнародовал кадры встречи российского президента и белорусского лидера. На видео Путин и Лукашенко крепко обнимаются и жмут друг другу руки. После этого к ним присоединяются служители монастыря.

До этого Лукашенко назвал Россию самой близкой для Белоруссии страной. Президент РБ подчеркнул, что власти республики должны помнить об этом даже в условиях многополярного мира.

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