10 апреля 2026 в 17:16

Раскрыта причина смерти погибшей на Валааме послушницы из Екатеринбурга

Мать погибшей на Валааме послушницы заявила, что она умерла от переохлаждения

Найденная мертвой на Валааме в Карелии послушница монастыря умерла в результате переохлаждения, заявила порталу KP.RU мать погибшей Татьяна. Женщина добавила, что ее дочь жила в сильном стрессе и много переживала.

Наташа умерла от переохлаждения, — констатировала она.

В феврале жительница Екатеринбурга Наталья Простакова, которая жила на территории монастыря на острове Валаам, вышла на прогулку и пропала без вести. Знакомая пропавшей рассказала, что она пришла в монастырь примерно полгода назад. Поиски велись не только на наземной территории, но и на островах, куда можно было добраться по льду.

Россиянка пропала после утренней службы 2 февраля. Как сообщалось, Простакова в день исчезновения не попала ни на одну из камер видеонаблюдения. В операции участвовали 28 опытных поисковиков, однако тогда следов женщины обнаружить не удалось.

Позже мать девушки Татьяна Устьянцева сообщила, что волонтеры нашли тело послушницы. По ее словам, труп дочери обнаружили на земле.

