Загадочная деталь появилась в деле пропавшей на Валааме женщины

Пропавшая на Валааме жительница Екатеринбурга Наталья Простакова в день исчезновения не попала ни на одну из камер видеонаблюдения, передает «КП – Екатеринбург». Россиянка пропала после утренней службы 2 февраля.

Согласно данным поискового отряда «ЛизаАлерт», за пять дней волонтеры осмотрели весь остров и прилегающую акваторию Ладожского озера, преодолев около 350 км. В операции участвовали 28 опытных поисковиков, однако следов женщины обнаружить не удалось. Пока поиски поставлены на паузу.

Незадолго до пропажи Простакова писала матери о проклятии и что не может уснуть в течение нескольких суток. В ответ женщина посоветовала дочери принять глицин и возвращаться домой. Простакова уехала в монастырь после расставания с мужчиной.

