11 февраля 2026 в 16:15

Загадочная деталь появилась в деле пропавшей на Валааме женщины

Пропавшая в монастыре екатеринбурженка не попала на камеры

Остров Валаам Остров Валаам Фото: Илья Тимин/РИА Новости
Пропавшая на Валааме жительница Екатеринбурга Наталья Простакова в день исчезновения не попала ни на одну из камер видеонаблюдения, передает «КП – Екатеринбург». Россиянка пропала после утренней службы 2 февраля.

Согласно данным поискового отряда «ЛизаАлерт», за пять дней волонтеры осмотрели весь остров и прилегающую акваторию Ладожского озера, преодолев около 350 км. В операции участвовали 28 опытных поисковиков, однако следов женщины обнаружить не удалось. Пока поиски поставлены на паузу.

Незадолго до пропажи Простакова писала матери о проклятии и что не может уснуть в течение нескольких суток. В ответ женщина посоветовала дочери принять глицин и возвращаться домой. Простакова уехала в монастырь после расставания с мужчиной.

Ранее появилась информация, что поиски семьи Усольцевых, пропавших осенью 2025 года в лесу Красноярского края, возобновлялись зимой в рамках расследования уголовного дела. Спасатели должны были обследовать определенную территорию 30 и 31 января, но результата это не дало. Усольцевы пропали в тайге 28 сентября.

