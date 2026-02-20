Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 17:36

«Думала, утонула»: мать погибшей на Валааме девушки раскрыла, где ее нашли

Мать пропавшей на Валааме послушницы рассказала, что тело дочери нашли на земле

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Волонтеры нашли тело послушницы Натальи Простаковой на Валааме в Карелии, сообщила мать девушки Татьяна Устьянцева. По ее словам, которые передает РИА Новости, труп дочери обнаружили на земле.

Следственный комитет мне не звонил, нашли ее на земле... Я думала, что она вообще утонула, у меня такие мысли были, — сказала собеседница агентства.

Россиянка пропала после утренней службы 2 февраля. Как сообщалось, Простакова в день исчезновения не попала ни на одну из камер видеонаблюдения. В операции участвовали 28 опытных поисковиков, однако тогда следов женщины обнаружить не удалось.

При этом просто так остров покинуть она не могла. Отмечается, что ей пришлось бы пройти 40 км по льду до ближайшего населенного пункта.

Позже сообщалось, что в Челябинской области обнаружено тело девушки, пропавшей 2 февраля, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». 19-летняя россиянка вышла из дома на 10 минут в легкой одежде, зашла за угол и исчезла. Телефон она оставила дома. Подробности гибели не раскрываются.

