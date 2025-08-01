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01 августа 2025 в 13:37

Крепкие объятия Путина и Лукашенко на Валааме попали на видео

Кремль опубликовал видео встречи Путина и Лукашенко на Валааме

Александр Лукашенко, Владимир Путин Александр Лукашенко, Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Появились кадры встречи российского президента Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко, главы государств прибыли на Валаам. На обнародованных пресс-службой Кремля кадрах можно увидеть, как президенты крепко обнимаются и жмут друг другу руки. После этого к ним присоединяются служители монастыря.

Президенты России и Белоруссии совместно посещают территорию Смоленского скита Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря, — сказано в сообщении Кремля.

До этого Лукашенко назвал Россию самой близкой для Белоруссии страной. Президент отметил, что власти республики должны помнить об этом при условиях многополярного мира.

Также Лукашенко охарактеризовал Россию как гаранта безопасности для Минска. По словам главы государства, если бы в 2020 году обе страны не выстояли, в настоящее время они бы оказались «лоб в лоб» со всем Североатлантическим альянсом. Также президент добавил, что Россия подставила Белоруссии плечо «в сложное время».

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