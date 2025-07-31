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31 июля 2025 в 13:54

Лукашенко назвал главного гаранта безопасности для Белоруссии

Лукашенко назвал Россию гарантом безопасности для Белоруссии

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Россия является для Белоруссии настоящим гарантом безопасности, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с руководителями дипломатических миссий страны. По его словам, которые приводит агентство БелТА, если бы в 2020-м году Москва и Минск не выстояли, сегодня они бы стояли «лоб в лоб» со всем блоком НАТО.

Если бы в 2020 году мы не выстояли, мы знаем, что было бы. <…> Наверное, мы уже бы лоб в лоб стояли на западе с блоком НАТО. Поэтому для нас Россия — это гарант нашей безопасности, — объяснил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что Россия подставила государству плечо «в это сложное время». Это касается как обычного, так и ядерного вооружения. По словам Лукашенко, ему «очень сложно представить, что было бы сегодня» в противном случае.

Ранее президент Белоруссии заявил, что в нынешнее мирное время необходима мобилизация. Он подчеркнул, что это актуально не только во время военных действий, но и в мирное время. Лукашенко также предупредил, что этот и последующие года будут сложными.

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