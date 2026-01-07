Лукашенко нашел дорогу к храму Лукашенко посетил храм в честь иконы Божией Матери в деревне Околица

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил храм в честь иконы Божией Матери «Млекопитательница» в деревне Околица Минского района, сообщил Telegram-канал «Пул Первого». Политик рассказал, что сам нашел дорогу к храму.

Я знаю теперь, куда прийти. Дорогу к храму я нашел — сказал Лукашенко.

Во время визита президент встретился с экзархом всея Белоруссии митрополитом Минским и Заславским Вениамином. Обращаясь к нему, глава государства отметил значимость этого места. Также в ходе посещения президент высоко оценил роль духовенства, заявив, что священнослужители внесли большой вклад в поддержание мира в стране.

Ранее Лукашенко объявил 2026 год Годом белорусской женщины. Он также отметил особую роль матерей, жен и дочерей в обществе.

Кроме того, президент России Владимир Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, в центре внимания которого оказались ситуация последних дней и вопросы безопасности. Особое внимание лидеры уделили инциденту с атакой дронов ВСУ на резиденцию российского главы.