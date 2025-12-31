Путин и Лукашенко обсудили безопасность и планы на 2026 год

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в центре внимания которого оказались ситуация последних дней и вопросы безопасности, сообщает Telegram-канал «Пул первого». Особое внимание лидеры уделили инциденту с атакой дронов ВСУ на резиденцию российского главы.

Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о предстоящих встречах после Нового года и совместных мероприятиях, — добавили в пресс-службе белорусского лидера.

Стороны подтвердили намерение продолжать тесную координацию действий в рамках Союзного государства в наступающем году. Лукашенко также дал высокую оценку новогоднему обращению своего коллеги, которое он успел посмотреть в интернете. Он подчеркнул важность тезисов, озвученных Путиным в праздничном послании.

Ранее Лукашенко назвал атаку дронов на резиденцию Путина попыткой Киева спровоцировать Кремль на эскалацию. По мнению белорусского лидера, расчет противника на отказ России от переговоров не оправдался. Он подчеркнул, что выверенная реакция российского коллеги в этой ситуации оказалась единственно верным решением.