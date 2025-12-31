Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 19:16

Путин и Лукашенко обсудили безопасность и планы на 2026 год

Путин и Лукашенко обсудили атаку ВСУ на госрезиденцию и планы на будущее

Александр Лукашенко и Владимир Путин Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в центре внимания которого оказались ситуация последних дней и вопросы безопасности, сообщает Telegram-канал «Пул первого». Особое внимание лидеры уделили инциденту с атакой дронов ВСУ на резиденцию российского главы.

Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о предстоящих встречах после Нового года и совместных мероприятиях, — добавили в пресс-службе белорусского лидера.

Стороны подтвердили намерение продолжать тесную координацию действий в рамках Союзного государства в наступающем году. Лукашенко также дал высокую оценку новогоднему обращению своего коллеги, которое он успел посмотреть в интернете. Он подчеркнул важность тезисов, озвученных Путиным в праздничном послании.

Ранее Лукашенко назвал атаку дронов на резиденцию Путина попыткой Киева спровоцировать Кремль на эскалацию. По мнению белорусского лидера, расчет противника на отказ России от переговоров не оправдался. Он подчеркнул, что выверенная реакция российского коллеги в этой ситуации оказалась единственно верным решением.

Владимир Путин
Украина
Александр Лукашенко
Белоруссия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ульяновском аэропорту ввели временные ограничения
Пушилин сообщил об ужасном и шокирующем отношении ВСУ к гражданским
Южноамериканской страна встала на сторону России после атаки на Валдай
Телезрители увидят Долину на нескольких каналах в новогоднюю ночь
Полсотни поездов застряли в снежном плену в предновогодний вечер
Мемкоин помог семье Трампа стать богаче на миллиарды
В самарском аэропорту задерживают 13 рейсов
СК раскрыл детали расследования по делу семьи Усольцевых
В задержании экипажа Финляндией найден «российский след»
Возвращение в кино, рождение сына, развод: как живет Анастасия Сиваева
Дед Мороз перелетел озеро Байкал, чтобы поздравить жителей Иркутска
Министр армии США ездил в Киев и угрожал прекратить военную помощь
Время «Орешника» пришло, новое звено в пропаже Усольцевых: что будет дальше
Макрона не пригласили на прощание с Бардо
Си Цзиньпин пообещал воссоединить Китай и Тайвань в своей новогодней речи
На Солнце произошла мощная вспышка
Бойцы СВО записали новогоднее поздравление вместе с пухлым котиком
Лукашенко подметил одну деталь в атаке на резиденцию Путина
Зеленский уволил «друга Ермака» в новогоднюю ночь
Газманов поздравил бойцов СВО с Новым годом
Дальше
Самое популярное
Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Удобное горячее на Новый год — курица и гарнир в одном противне: накормите всю семью до отвала
Общество

Удобное горячее на Новый год — курица и гарнир в одном противне: накормите всю семью до отвала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.