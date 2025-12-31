Лукашенко назвал цель атаки ВСУ на резиденцию Путина

Вооруженные силы Украины попытались с помощью дронов атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина, чтобы сорвать мирный процесс, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, которые передает БелТА, Киев также мог попробовать спровоцировать Путина.

Может, они хотели спровоцировать Путина в момент, когда уже мир вот рядом. Чтобы сорвать этот переговорный процесс. Есть такая точка зрения, что Путин там пойдет на какую-то эскалацию, что он откажется от мирного какого-то пути. А сегодня утром я уже заметил: ничего подобного. В этом весь Путин. Он не суетится. И он прав, — подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии рассказал, что Путину предлагали ударить «Орешником» по центрам принятия решений в Киеве. По его словам, российский лидер категорически отверг эту инициативу.

Также председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ответ России на попытку атаки госрезиденции Путина должен быть жестким. По его словам, на этом настаивают российские депутаты. Парламентарий также отметил, что чем дальше продвигается российская армия, тем более циничные и отчаянные действия предпринимает Киев.