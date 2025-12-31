Ответ России на попытку ВСУ атаковать беспилотниками государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина должен быть жестким, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, на этом настаивают российские депутаты.
Ответ обязательно должен быть жестким. Депутаты настаивают на этом. Прощать нельзя. Это агония киевского режима, — сказал Володин.
Он отметил, что чем дальше продвигается российская армия, тем более циничные и отчаянные действия предпринимает Киев. Володин также заявил, что на Украине погибли около 2 млн человек, включая военных и пропавших без вести. Председатель ГД обвинил власти Украины и поддерживающих их европейских лидеров в том, что они действуют в ущерб своим странам, а средства, выделенные Киеву, разворовываются.
Ранее норвежские СМИ писали, что президент США Дональд Трамп может занять нейтральную позицию в случае масштабного военного ответа России на недавнюю террористическую атаку Киева. По информации журналистов, позиция Белого дома обусловлена личным раздражением Трампа действиями украинского руководства, которые он назвал провокацией.