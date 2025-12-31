Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 11:57

«Прощать нельзя»: Володин призвал к возмездию за атаку на резиденцию Путина

Володин: ответ на попытку ВСУ ударить по резиденции Путина должен быть жестким

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Пресс-служба Госдумы РФ
Читайте нас в Дзен

Ответ России на попытку ВСУ атаковать беспилотниками государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина должен быть жестким, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, на этом настаивают российские депутаты.

Ответ обязательно должен быть жестким. Депутаты настаивают на этом. Прощать нельзя. Это агония киевского режима, — сказал Володин.

Он отметил, что чем дальше продвигается российская армия, тем более циничные и отчаянные действия предпринимает Киев. Володин также заявил, что на Украине погибли около 2 млн человек, включая военных и пропавших без вести. Председатель ГД обвинил власти Украины и поддерживающих их европейских лидеров в том, что они действуют в ущерб своим странам, а средства, выделенные Киеву, разворовываются.

Ранее норвежские СМИ писали, что президент США Дональд Трамп может занять нейтральную позицию в случае масштабного военного ответа России на недавнюю террористическую атаку Киева. По информации журналистов, позиция Белого дома обусловлена личным раздражением Трампа действиями украинского руководства, которые он назвал провокацией.

Россия
Госдума
Вячеслав Володин
ответы
атаки ВСУ
резиденции
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, чем пытались ударить по резиденции Путина
Украине не разрешили выйти из программы углеродного регулирования
В Минобороны России раскрыли характер атаки ВСУ на резиденцию Путина
Жена Газманова появилась на публике в мини-платье с глубоким декольте
Названы возможные последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина
Минобороны РФ раскрыло детали отражения атаки на резиденцию президента
Мать и дочь умерли после отравления морепродуктами
Дед Мороз из «Усадьбы в Кузьминках» рассказал о своем заветном желании
На Западе подтвердили согласие Зеленского на территориальные уступки
«Выглядят непобедимыми»: Трамп пришел в восторг после кадров Парада Победы
Стало известно, какие регионы оказались на пути дронов к резиденции Путина
Зимний десерт с характером: торт «Эстерхази» с дерзкой облепихой
Скончалась внучка Джона Кеннеди
Появились подробности отражения атаки ВСУ на резиденцию Путина
В Одесской области были повреждены два объекта энергетики
Готовлю «Наполеон» по ГОСТу: процесс трудоемкий, но результат того стоит
Минобороны показало схему уничтожения атаковавших резиденцию Путина дронов
В МО раскрыли новые детали атаки на резиденцию Путина
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 декабря: где сбои в РФ
С 1 января в России заработают новые меры соцподдержки
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.