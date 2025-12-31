«Прощать нельзя»: Володин призвал к возмездию за атаку на резиденцию Путина Володин: ответ на попытку ВСУ ударить по резиденции Путина должен быть жестким

Ответ России на попытку ВСУ атаковать беспилотниками государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина должен быть жестким, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, на этом настаивают российские депутаты.

Ответ обязательно должен быть жестким. Депутаты настаивают на этом. Прощать нельзя. Это агония киевского режима, — сказал Володин.

Он отметил, что чем дальше продвигается российская армия, тем более циничные и отчаянные действия предпринимает Киев. Володин также заявил, что на Украине погибли около 2 млн человек, включая военных и пропавших без вести. Председатель ГД обвинил власти Украины и поддерживающих их европейских лидеров в том, что они действуют в ущерб своим странам, а средства, выделенные Киеву, разворовываются.

Ранее норвежские СМИ писали, что президент США Дональд Трамп может занять нейтральную позицию в случае масштабного военного ответа России на недавнюю террористическую атаку Киева. По информации журналистов, позиция Белого дома обусловлена личным раздражением Трампа действиями украинского руководства, которые он назвал провокацией.