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16 июля 2025 в 16:49

Сын Лукашенко получил стипендию для одаренных детей благодаря отцу

Лукашенко распорядился назначить стипендию для одаренных детей сыну Николаю

Николай Лукашенко Николай Лукашенко Фото: Sputnik/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал распоряжение о назначении своему сыну Николаю стипендии для одаренных детей, сообщил белорусский Telegram-канал «Наша Нива». Отмечается, что таким образом сын белорусского лидера вновь получит социальную поддержку.

Коля Лукашенко по решению отца продолжит получать специальную стипендию. Сегодня Александр Лукашенко подписал распоряжение № 106рп от 15 июля, которым утверждено решение о создании специального фонда президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, — сказано в сообщении.

Ранее Александр Лукашенко во время визита делегации из Санкт-Петербурга предложил губернатору города Александру Беглову организовать техническое обслуживание лазурных автобусов белорусского производства. Инициатива прозвучала на совместном совещании в Минске. Она стала продолжением обсуждения проблем с этой техникой, начавшегося несколько лет назад из-за инцидентов с возгораниями.

До этого Лукашенко передавал, что лишь Россия и Белоруссия последовательно углубляют интеграцию среди постсоветских стран, в то время как другие республики «кувыркаются туда-сюда» поодиночке. Политик связал эту ситуацию с утратой общих традиций после распада СССР.

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