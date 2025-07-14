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14 июля 2025 в 21:35

Лукашенко заинтересовался петербургскими автобусами

Лукашенко предложил губернатору Петербурга взять на сервис лазурные автобусы

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита делегации из Санкт-Петербурга предложил губернатору города Александру Беглову организовать техническое обслуживание лазурных автобусов белорусского производства, передает Telegram-канал «Пул первого». Инициатива прозвучала на совместном совещании в Минске. Она стала продолжением обсуждения проблем с этой техникой, начавшегося несколько лет назад из-за инцидентов с возгораниями.

Ленинград заинтересован в нашей пассажирской и коммунальной технике. Мы это можем осуществлять. Если нужно, свою технику мы можем взять на техническое обслуживание, заявил Лукашенко.

Петербургская делегация в рамках визита также посетит завод МАЗ, где производятся эти автобусы. Параллельно стало известно о новом контракте: официальный дилер поставит в Северную столицу 99 электробусов на сумму 3 миллиарда рублей.

Беглов отметил, что сотрудничество с Белоруссией, включая новые поставки, способствует выполнению задач по интеграции, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным. Он также констатировал, что республика вошла в топ-5 ключевых внешнеторговых партнеров Санкт-Петербурга.

Ранее Лукашенко передавал, что лишь Россия и Белоруссия последовательно углубляют интеграцию среди постсоветских стран, в то время как другие республики «кувыркаются туда-сюда» поодиночке. Политик связал эту ситуацию с утратой общих традиций после распада СССР.

Белоруссия
Александр Лукашенко
Александр Беглов
Санкт-Петербург
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