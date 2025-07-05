Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 июля 2025 в 14:47

«Каждый в отдельности»: Лукашенко увидел тенденцию среди стран бывшего СССР

Лукашенко: далеко не все страны бывшего СССР стремятся к углублению интеграции

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Сегодня далеко не все страны бывшего Советского Союза стремятся углублять интеграцию, как это делают Россия и Белоруссия, заявил президент республики Александр Лукашенко на открытии Музея Славы Могилевщины. По его словам, которые приводит агентство «БелТА», бывшие советские республики «кувыркаются туда-сюда» по отдельности. Лукашенко объяснил это тем, что между странами «слишком большое расстояние».

Мы, потеряв свои традиции, принципы, нравы, развалили великую страну. И сегодня каждый в отдельности кувыркаемся туда-сюда. Кроме Беларуси и России, которые все-таки шагнули к этому единству. Но не думайте, что по нашему пути горят желанием бежать даже бывшие советские республики, — сказал белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что Минск и Москва продолжают бороться и сближать страны. Он напомнил, что советские народы участвовали в Великой Отечественной войне и вместе одержали победу.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не участвует в конфликте с Украиной и не планирует вступать в конфронтацию. Он также назвал украинцев «нашими людьми».

Белоруссия
Александр Лукашенко
Советский Союз
СССР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы англицизмы, от которых нужно очистить русский язык
Telegram столкнулся с масштабным сбоем
На пляж в Балтийске принесло мертвеца
Мать и отец убитой россиянки прилетели за ответами в европейский город
Пушков раскрыл, как Стармер связан с кризисом британской политики
«Золотой мальчик» Ferrari выиграл третью сессию на Гран-при Британии
В Британии назвали неочевидный способ урегулирования конфликта на Украине
В Москве открылся фестиваль индийской культуры «Бхарат Утсав»
Российские войска отразили мощный налет дронов ВСУ на три региона
Торгпредство России в европейской стране снова атаковали с помощью дрона
«ЕР» поддержала кандидатуру Хинштейна на пост главы Курской области
«Без суеты»: Кадыров показал удар «Ахмата» по огневой точке «укронато»
Киберэксперт раскрыл, какие слова опасны в разговоре с мошенниками
«Каждый в отдельности»: Лукашенко увидел тенденцию среди стран бывшего СССР
Обнародовано расписание первых туров РПЛ сезона-2025/26
Силовики задержали главу Карабудахкентского района Дагестана
Миронов сделал необычное предложение по ипотекам для многодетных семей
Юрист раскрыл, что грозит вымогавшим у Смолова миллионы рублей
Жителей российского города оставили вне Сети
В Москве задымление на одной станции вызвало сбои в движении поездов
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля
Общество

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.