«Каждый в отдельности»: Лукашенко увидел тенденцию среди стран бывшего СССР Лукашенко: далеко не все страны бывшего СССР стремятся к углублению интеграции

Сегодня далеко не все страны бывшего Советского Союза стремятся углублять интеграцию, как это делают Россия и Белоруссия, заявил президент республики Александр Лукашенко на открытии Музея Славы Могилевщины. По его словам, которые приводит агентство «БелТА», бывшие советские республики «кувыркаются туда-сюда» по отдельности. Лукашенко объяснил это тем, что между странами «слишком большое расстояние».

Мы, потеряв свои традиции, принципы, нравы, развалили великую страну. И сегодня каждый в отдельности кувыркаемся туда-сюда. Кроме Беларуси и России, которые все-таки шагнули к этому единству. Но не думайте, что по нашему пути горят желанием бежать даже бывшие советские республики, — сказал белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что Минск и Москва продолжают бороться и сближать страны. Он напомнил, что советские народы участвовали в Великой Отечественной войне и вместе одержали победу.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не участвует в конфликте с Украиной и не планирует вступать в конфронтацию. Он также назвал украинцев «нашими людьми».