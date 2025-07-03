Лукашенко высказался об участии Белоруссии в конфликте с Украиной

Лукашенко высказался об участии Белоруссии в конфликте с Украиной Лукашенко: Белоруссия не собирается вступать в конфликт с Украиной

Белоруссия не участвует в конфликте с Украиной и не планирует вступать в конфронтацию, заявил в ходе посещения в День независимости мемориального комплекса «Курган Славы» президент страны Александр Лукашенко. В общении с курсантом военной академии он назвал украинцев «нашими людьми», передает БелТА.

Приезжайте, мы всегда открыты для украинцев. Вы — наши люди. Никого не слушайте, что мы воюем или воевать собираемся с Украиной, — сказал Лукашенко.

Собеседник главы государства заявил, что переехал в Белоруссию в 2014 году. По данным СМИ, он — уроженец Краматорска. Лукашенко сфотографировался с молодым человеком по его просьбе.

С Украины приехал? Мы тебя не пустим воевать, — заключил президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что западные страны намерены уничтожить свои долги и проблемы в «мировом пожаре». По словам главы государства, оппоненты также готовы «сжечь» миллионы жителей планеты. Он призвал жителей Белоруссии, в первую очередь молодежь, объединиться и противостоять планам Запада. Президент пояснил: остановить «мировой пожар» нужно во имя будущего человечества.