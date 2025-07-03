«Сжечь в мировом пожаре»: Лукашенко разоблачил хитрый план Запада Лукашенко предупредил о намерении Запада сжечь долги в мировом пожаре

Западные страны намерены уничтожить свои долги и проблемы в «мировом пожаре», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления на Кургане Славы в День независимости республики. По словам главы государства, оппоненты также готовы «сжечь» миллионы жителей планеты, передает БелТА.

Вы видите, что творится вокруг нас. Запад опять решил все свои долги и проблемы сжечь в мировом пожаре. И одновременно сжечь несколько миллионов жителей нашей планеты, — подчеркнул Лукашенко.

Он призвал жителей Белоруссии, в первую очередь молодежь, объединиться и противостоять планам Запада. Президент пояснил: остановить «мировой пожар» нужно во имя будущего человечества.

Ранее Лукашенко отметил: народ Белоруссии должен молиться за то, что государство не участвует в военных конфликтах. Лидер пояснил, что сейчас хватает «змей подколодных», которые готовы ринуться в Минск.

Также президент отметил, что сохранение мира является священным долгом белорусов, которые всегда будут помнить подвиг предков. Он пояснил: 22 июня 1941 года — сакральная дата для республики.