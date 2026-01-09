Стало известно, кому отдали литиевое месторождение Украины

Украина передала тендер на разработку крупного государственного литиевого месторождения консорциуму инвесторов, среди которых миллиардер Рональд Лаудер, давний друг президента США Дональда Трампа, сообщает The New York Times. По данным источника, решение было принято правительственной комиссией, но для его окончательного утверждения необходимо одобрение кабинета министров. При этом чиновники подтвердили, что сделка фактически уже заключена.

Победивший консорциум тесно связан с администрацией Трампа. В его состав входит Рональд С. Лаудер, — говорится в публикации.

Как пишет газета, Лаудер является наследником косметической империи и знаком с американским лидером со студенческих лет. В состав инвесторов также входит TechMet — энергетическая компания, частично принадлежащая инвестиционному агентству правительства США.

Ранее Трамп заявил, что не устанавливает временных рамок для урегулирования конфликта на Украине, хотя США прилагают максимум усилий для его завершения. Он также не пообещал увеличения объемов американской помощи в случае затягивания мирного процесса, сославшись на свое обязательство спасать жизни.