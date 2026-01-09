Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 15:26

Обнародованы реальные нефтегазовые зарплаты в России

Средняя зарплата в нефтегазовой отрасли достигла 102 тыс. рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Средняя месячная зарплата в нефтегазовой отрасли России за период с января по ноябрь 2025 года составила 102 тыс. рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. Максимальные предложения достигают 600 тыс. рублей для директора по стратегии.

Также в число наиболее высокооплачиваемых вошли позиции советника генерального директора и заместителя генерального директора по ИТ — по 500 тыс. рублей, — указано в исследовании.

Медианная зарплата в отрасли составляет 86 тыс. рублей. Для технологов и инженеров-конструкторов она достигает 90 тыс. рублей, для механиков — 110 тыс. рублей, для геологов — 115,5 тыс. Ниже всего медианная зарплата при сменном графике — 63,5 тыс. рублей, а выше всего — у вахтовых специалистов, около 140 тыс. рублей.

Самые высокие медианные доходы фиксируются у руководителей отделов логистики (240 тыс. рублей), операторов станков с ЧПУ (204 тыс.), мастеров и прорабов СМР (195 тыс.). Также в пятерку входят токари, фрезеровщики и шлифовщики — 183 тыс. рублей, и руководители проектов — 170 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что самые оптимистичные прогнозы относительно роста своих доходов в 2026 году демонстрируют зумеры (молодежь в возрасте от 18 до 24 лет), они хотят зарабатывать в среднем 125 тыс. рублей. В опросе наблюдается четкая зависимость: чем моложе респондент, тем более высокий уровень дохода он планирует иметь в этом году.

нефть
газ
зарплаты
Россия
работа
