Небо над Тамбовом «замерло» в ожидании Росавиация: в аэропорту Тамбова были введены временные ограничения

Аэропорт Тамбова ввел временные ограничения на прием и выпуск всех воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Он пояснил, что данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее из-за сильного снегопада в московских аэропортах было задержано и отменено более 180 рейсов. Наибольшие сложности наблюдались с прибывающими самолетами. Персонал аэропортов работает без остановок, расчищая взлетно-посадочные полосы и обрабатывая воздушные суда противообледенительной жидкостью. Во Внуково задержано 30 и отменено три рейса на прилет. В Шереметьево таких рейсов 84, а в Домодедово задерживается прибытие 28 самолетов. При этом ожидается, что из-за непрекращающегося снегопада высота сугробов в столичном регионе может достичь рекордных 65 сантиметров.

Петербургский аэропорт Пулково также ограничил свою работу. Кореняко сообщал, что рейсы принимают и отправляют по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.