Снял трусы и показал, что делает мама: свекровь упекла невестку в СИЗО

В Саратовской области в уголовном ключе разворачивается семейная драма. Свекровь хотела посадить невестку за растление внука, но в итоге сама может оказаться под следствием. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой ситуации.

Бабушка увезла внука от развода родителей

В Саратове расследуется громкое уголовное дело, связанное с обвинениями в сексуальном насилии над шестилетним мальчиком. Подозреваемая — Олеся Семенцова (имена изменены), мать пострадавшего.

Все обвинения против нее вынесла свекровь Маргарита Семенцова. С ее слов, мать водила мальчика в закрытое заведение, где, по словам ребенка, находились обнаженные мужчины. Сама женщина категорически отрицает все обвинения, заявляя, что стала жертвой клеветы со стороны бывшей свекрови.

Как пишет aif.ru, ссылаясь на рассказ Маргариты, Олеся появилась в жизни ее сына Михаила в 2017 году. Женщину не смутило, что невестка на шесть лет старше сына. Вскоре Олеся забеременела, и родился мальчик, которого назвали Лешей.

Брак Михаила и Олеси продлился шесть лет, в 2023 году они развелись. Маргарита рассказывает, что тут же взяла внука и уехала с ним на месяц на море. Журналистам она объясняет, что сделала это для спасения психики ребенка — он не должен быть свидетелем развода родителей.

Стало дурно от признаний внука

После развода ребенок большую часть времени жил с отцом, бабушкой и дедушкой. Однако, по словам Маргариты, вскоре начали проявляться тревожные признаки: мальчик стал панически бояться поездок к матери, устраивал истерики, перестал разговаривать, появились неврологические расстройства. При этом ребенок говорил, что мама и ее новый сожитель его не бьют.

Как рассказывает бабушка, в апреле 2024 года мальчик, пытаясь объяснить, что делает с ним мать, снял нижнее белье и показал эти действия.

«Я выясняла у него — может, мама и ее сожитель его бьют? Нет, он отрицал. А в апреле 2024 года внук, поясняя, что делает мама, снял трусики и показал мне всё. Мне стало дурно», — рассказывает Маргарита.

Михаил обратился на горячую линию Следственного комитета, а затем написал заявление в отделение в Энгельсе. В тот же день Олеся подала встречное заявление о нападении и похищении ребенка. Ее арестовали, и она провела в СИЗО девять месяцев.

Не склонен к фантазированию

В августе 2024 года Леша прошел судебно-психолого-психиатрическую экспертизу, результаты которой показали, что он не склонен к фантазированию и внушаемости. Тем не менее следствие, по словам Маргариты, с опозданием приступило к проверке указанных ребенком мест.

По его описанию, следователи прибыли к жилому дому, на картах отмеченному как бар. Позже выяснилось, что это заведение мальчик называл «кафе». По его словам, туда его привел сожитель Олеси, после сам ушел.

«Дом, кстати, находится прямо у новой образцово-показательной школы. Потом сотрудница прокуратуры разговорила внука: оказалось, что в этом притоне еще и камера стояла. И что туда привел Олесю с малышом ее сожитель, а сам ушел», — рассказала Маргарита.

Маниакальная привязанность к внуку

3 апреля 2025 года в дом к Маргарите Павловне ворвались сотрудники ОМОНа, провели обыск, но ничего запрещенного не обнаружили. На следующий день Олесю отпустили из СИЗО, а бабушку допросили на полиграфе.

«Они давили, что мы вместе с сыном придумали историю с совращением внука. Угрожали, что поместят малыша в приют и докажут, что он психически ненормален. Следователь говорил, что я псих, и грозил мне уголовной ответственностью за оговор», — говорит Маргарита.

8 июля СК прекратил уголовное дело против Олеси с формулировкой «за отсутствием события преступления».

«Следственный комитет разобрался, они выяснили, что это бабушка подговорила ребенка. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о клевете в отношении всех троих — свекрови, свекра и бывшего мужа», — рассказала Олеся.

Олеся Семенцова утверждает, что стала жертвой маниакальной привязанности свекрови к внуку. Олеся утверждает, что все экспертизы были в ее пользу. По сей день она не видела своего сына и намерена добиваться встречи с ним через суд.

4 августа Маргарита заявила, что саратовская прокуратура отменила постановление о прекращении дела и направила его на дополнительное расследование.

