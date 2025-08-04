«Не даст жить на халяву»: мать наказала дочь за дело против отца-педофила

Посадившая своего отца-педофила на 15 лет Анастасия Осипова в разговоре с NEWS.ru поделилась, кто помог ей в этом. Также девушка рассказывает, как сложилась судьба ее матери, которая знала о насилии, происходящем за ее спиной.

«Не думала, что он мне поможет»

Анастасия Осипова ведет свой блог в Telegram и YouTube, где в том числе рассказывает о пережитом в детстве насилии. Отец нарушал ее половую неприкосновенность с шести лет, а в доказательной базе по этому уголовному делу лежит семь жестких дисков. На них фото и видео преступлений, которые отец совершал в отношении дочки.

Мужчину задержали осенью 2017 года в подмосковной квартире в день, когда он в очередной раз надругался над Анастасией с особой жестокостью. Сама девушка силовиков не вызывала, а пожаловалась своему бойфренду по телефону. Тот решил вызвать полицию.

«Молодой человек, который вызвал полицию в тот вечер, был моим парнем. Мы с ним познакомились за пару месяцев до этого инцидента, и, когда я ему рассказывала во время очередной истерики об этой ситуации, я не думала, что он решится мне помочь», — делится Анастасия.

Девушка рассказывает, что через некоторое время они с парнем расстались, но в тот момент, когда против отца завели дело, молодой человек морально помогал ей.

«Он постоянно был рядом, но, так как мы были молодые, конечно, ему хотелось время тратить на себя. Плюс было очень тяжело 24/7 находиться в коннекте со мной, мы расстались», — рассказывает Анастасия.

Анастасия Осипова с отцом Фото: Личный архив Анастасии Осиповой

Молодой человек был допрошен как свидетель. Но на судебных заседаниях он не присутствовал и просил его не вызывать.

«Насколько я знаю, он сейчас находится в Москве, работает, вроде в жизни у него все сложилось», — говорит девушка.

«Были бы у меня силы написать заявление снова?»

Анастасия предполагает, что, если бы не тот вечер, когда в их дом нагрянула полиция, возможно, еще год она бы продолжала жить с семьей.

«Я считаю, что, если бы он тогда не вызвал полицию, вполне возможно, еще год точно я бы продолжала жить там. Но, скорее всего, после окончания колледжа сбежала бы. И 100% нашла другого парня, которому бы попыталась рассказать. Может, даже тому лучшему другу, с которым я в отношениях сейчас. И который знал мою семью, но даже не догадывался, что происходило», — делится Анастасия.

При этом девушка не уверена, что в перспективе ей бы хватило сил и решительности, чтобы добиться наказания для отца-насильника.

«Я не уверена насчет того, что у меня были бы силы написать на него заявление снова и попробовать привлечь его к ответственности», — говорит Анастасия.

Но теперь, когда отец в колонии, девушка хочет, чтобы дело вновь было пересмотрено, и ее мать фигурировала в этом разбирательстве не как свидетель, а как соучастница. Сейчас Анастасия архивирует старые переписки и свидетельства своих знакомых из детства, которым она рассказывала о насилии в семье.

«В этом деле никого из моих знакомых больше не было. Но сейчас есть парочка человек, которые могут пройти как свидетели по данному делу, если мы добьемся пересмотра», — делится Анастасия.

Анастасия Осипова Фото: Личный архив Анастасии Осиповой

«Жить на халяву она мне не даст»»

NEWS.ru публиковал выдержки из допросов матери Анастасии. Она признавалась перед следователем, что знала о растлении, которое происходит за ее спиной, но боялась лишиться младшего ребенка, если эта ситуация дойдет до правоохранителей.

Анастасия рассказывает, что после задержания отца мать заставила ее оплачивать аренду комнаты в квартире.

«Она в деле рассказала, якобы я по собственному желанию решила съехать из квартиры, но на самом деле я оттуда уехала потому, что она начала просить у меня платить за аренду комнаты и покупать себе отдельно еду. Потому что я там не прописана, а жить на халяву она мне там не даст», — рассказывает Анастасия.

На фоне этой ситуации девушка прекратила обучение в колледже, поэтому она не знает, какие мотивы преследовала мать, так поступая с ней.

«Либо это было потому, что я ушла с последнего курса колледжа из-за всей ситуации, и она таким образом меня „ругала“, либо потому, что ей было настолько на меня плевать, и она хотела получить от меня хоть какие-то деньги за то, что я натворила с отцом», — предполагает Анастасия.

У мамы новый муж

Спустя почти восемь лет, по словам Анастасии, ее мама уже обзавелась новым мужем. При этом долгое время после судебного вердикта она продолжала навещать супруга и даже возила к нему сына.

«Сейчас она почти не общается с моим отцом, у нее новый муж, но мой брат вроде как продолжает с ним общение. Когда вынесли приговор, первое время она общалась с ним письмами и даже возила моего младшего брата к нему на свидание. Тогда они достаточно часто общались по телефону, и мой отец даже высылал деньги моему брату», — рассказывает девушка.

Родители Анастасии Осиповой Фото: Личный архив Анастасии Осиповой

Педофил крестился в колонии

Что происходит в колонии с самим отцом, дочь не знает. При этом, по ее словам, в СИЗО родной брат Семенова оплатил ему одиночную камеру.

«И когда его перевели в колонию, насколько я знаю, там произошла такая же ситуация. Около пяти лет назад он работал в церкви, он покрестился, и в последний раз, когда я видела его на фотографии, он выглядел обычно, просто стал более накачанным, но как будто внешне в нем особо ничего и не изменилось», — констатирует девушка.

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