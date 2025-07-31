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31 июля 2025 в 13:15

Дочь сдала папу на медосмотре: в нуждающейся семье нашли педофила

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Узбекистане социальные службы выявили в одной из неблагополучных семей педофила. NEWS.ru рассказывает, как удалось найти преступника и как его наказали.

Медосмотр для нуждающихся

В пресс-службе Национального агентства социальной защиты Узбекистана рассказали, что растлителя нашли в одном из семейств в Ташкентской области. Член семейства обратился в социальные службы, чтобы вступить в реестр нуждающихся.

Специалист направил семью на оформление. В числе последующих процедур был и медицинский осмотр. Именно на этом этапе девочка решилась рассказать социальному работнику о том, что отец насилует ее.

Отняли дочь у матери, но временно

Сначала в Агентстве соцзащиты начали свое расследование, а затем к делу подключились правоохранительные органы. На время девочке даже пришлось покинуть родной дом, в том числе расстаться с мамой. Но позже ее вернули в семью, когда отец-насильник был изолирован от общества.

«В целях обеспечения безопасности девочка была временно помещена в семейный детский дом, а после комплексной оценки — передана матери. Сегодня она находится под постоянной защитой и проходит через восстановление. Ей оказывается комплексная помощь — медицинская, психологическая и социальная», — рассказали в пресс-службе агентства.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

12 лет колонии

Против мужчины начали разбирательство по статье об изнасиловании. Суд назначил ему 12 лет лишения свободы. При этом в агентстве сочли срок слишком незначительным и призвали ужесточить ответственность по статьям о насилии против детей.

«Этот случай ясно показывает: когда система работает, справедливость возможна, а ответственность неизбежна. Каждый ребенок имеет право на безопасное детство. Наша цель — вовремя услышать и защитить», — заявили в агентстве.

Об этом уголовном процессе в том числе высказалась дочь президента Шахноза Мирзиеева.

«Данное решение суда стало возможным благодаря вниманию, уделяемому обеспечению интересов девочек и защите их прав, в частности, принятию Закона „ О защите детей от всех форм насилия“», — написала на своей странице в соцсети Мирзиеева.

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