Изнасиловал труп ребенка в общаге: амурскому изуверу дали 20 лет «строгача»

Убийца 15-летней любовницы отправился в колонию на 20 лет. Изувер не только растлил совсем молодую девочку, но и надругался над ее бездыханным телом. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Пропала девочка

12 декабря в поселке Магдагачи Амурской области в местных сообществах появилось объявление с просьбой помочь в поисках 15-летней девочки Анастасии Рогалевой. Родители рассказали, что дочь перестала выходить на связь с 11 декабря.

«Приметы: рост 155–160 см, нормального телосложения, волосы темные, крашеные, в носу пирсинг. Была одета в черную шапку, черный пуховик, черные широкие джинсы, коричневый шарф в клетку, черные ботинки на платформе», — говорилось в ориентировке поискового отряда «Гром».

Забил металлическим предметом

Вскоре был обнаружен труп девочки. Под подозрение сразу же попал ее возлюбленный, который был старше ее почти на десять лет.

Следователи задержали молодого человека, и тот практически сразу дал признательные показания. На допросе тот признался, что забил девочку металлическим предметом после ссоры.

«12 декабря 2024 года 22-летний молодой человек находился со своей несовершеннолетней девушкой в общежитии поселка Магдагачи. В ходе возникшей между ними ссоры он нанес потерпевшей несколько ударов металлическим предметом по голове. От полученных повреждений девушка скончалась на месте», — рассказывали в Следственном комитете.

Надругался над трупом

Самое страшное стало известно в ходе следствия. Выяснилось, что 22-летний растлитель не только убил девушку, но после ее смерти надругался над трупом. В деле кроме статей об изнасиловании, понуждении к половому контакту и убийстве также фигурирует статья «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

В итоге преступника приговорили к 20 годам лишения свободы. После освобождения ему не будет дозволено работать с детьми.

«Суд признал молодого человека виновным в совершении преступлений и по их совокупности приговорил к 20 годам колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними детьми на 10 лет. Также суд ограничил ему свободу на один год и восемь месяцев после отбытия основного наказания», — рассказали в пресс-службе Магдагачинского районного суда.

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