Взял виноград без спроса: опекунша связала сына скотчем и утопила в ванной

Четверть века проведет в колонии жительница Екатеринбурга Вероника Наумова, которая с особой жестокостью расправилась с опекаемым ею шестилетним мальчиком. Женщина знала, что тело ребенка полгода разлагалось в гараже, но все равно сначала обратилась к волонтерам с просьбой помочь найти ее «пропавшего» сына. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого уголовного дела.

«Вчера мы заметили, что его нет»

Замученный перед смертью Далер Бобиев жил в многодетной семье. Наумовы воспитывали троих своих детей и троих приемных.

В июне 2023 года Вероника Наумова заявила о пропаже шестилетнего Далера. Сказала, что мальчик сбежал из дома. Едва не плача, она рассказывала, что любила мальчика так же, как и родных детей.

«Обычно мы его находили в течение 3–4 часов всегда. Самостоятельно он не гулял никогда, потому что это было опасно прежде всего для него. Вчера мы заметили, получается, что его нет. <...> Я обратилась в органы опеки, мне сказали немедленно обратиться в полицию. Там уже девочки в ПДН посоветовали мне обратиться в различные отряды поисковиков», — лгала опекунша в интервью Четвертому каналу.

Женщина отмечала, что у мальчика было недиагностированное психическое расстройство. Некоторые ошибочно приписывали ему аутизм, в действительности психиатры полагали, что у ребенка были симптомы шизофрении. Но до семи лет такой диагноз ребенку поставить не могут.

Женщина придумала историю, согласно которой она не спала полночи и к утру без сил уснула, оставив ключ от двери в доступном месте. Далер, по ее словам, воспользовался этим и в очередной раз сбежал из дома.

Пока волонтерские группы искали мальчика, все семейство уже знало, что тело Далера на протяжении полугода лежало в спортивной сумке в гараже. За это время Наумова получила от государства порядка 100 тысяч рублей социальных выплат.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утопила в ванной

По версии обвинения, 2 декабря 2022 года Наумова связала ноги Далера скотчем. Она планировала его наказать за то, что он без спроса взял из холодильника виноград. После этого она избила его, нанося удары по голове и телу, а потом утопила ребенка в ванной. Смерть мальчика наступила от механической асфиксии вследствие утопления.

Из всех обвинений Наумова признала вину только по статье о мошенничестве при получении выплат. Всю вину в случившемся женщина перекладывает на родную старшую сестру Далера — Дашу. Якобы в день трагедии девочка пошла мыть брата, и в ванной произошел несчастный случай. Чтобы защитить Дашу, Наумова спрятала тело.

«Я скрыла смерть ребенка. Я опасалась за человека, который мне очень сильно дорог. Никаких истязательных действий я не проявляла. Наказывать — я наказывала, это воспитательный процесс. Слово „ударить“ тоже по-разному можно воспринимать. Сила удара тоже бывает разная», — цитирует Наумову E1.RU.

Также она настаивает, что не пытала мальчика, как это утверждается в материалах следствия.

«В нашей квартире стояли камеры. Следователи изучили записи и не нашли ни одного подтверждения, что я истязала ребенка. Они говорят, что я чуть ли не ежедневно его пытала. Но нет ни одной записи об этом. Следствием были изъяты вещи, которые использовались в качестве орудий преступления, пыток. Но на них нет ДНК, отпечатков пальцев моих или Далера. Как такое возможно? Взять любой предмет, сказать, что им били, и все поверят?» — возмущалась Наумова.

Кроме того, Наумова была привлечена по статье о вовлечении в преступление несовершеннолетнего. Утверждается, что по ее указке над Далером издевался и ее племянник Даниил Егольников. Последнему прокуратура просит назначить шесть лет лишения свободы.

Вероника Наумова в Свердловском областном суде во время оглашения приговора Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

Биологическая мать на похороны не поехала

Родная мать Далера Бобиева не приезжала на похороны сына. Ребенка у нее забрали еще в возрасте одного года. Родной отец мальчика отбывает наказание за участие в групповом разбое.

«Полгода он у нее пролежал в гараже в сумке этой. Там уже к кому на похороны ехать-то?» — объясняла женщина в интервью Четвертому каналу.

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