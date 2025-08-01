Пятеро по лавкам у одного педофила: многодетный отец пошел под суд

Пятеро по лавкам у одного педофила: многодетный отец пошел под суд

В Татарстане под суд пойдет 45-летний отец пятерых детей. По данным следствия, на протяжении многих лет он под угрозами убийством насиловал своих детей. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Мужья настояли на уголовном деле

Дело подозреваемого начали рассматривать в Верховном суде республики. 45-летнему мужчине инкриминируют несколько эпизодов. Основными заявителями выступили две старшие дочери, которые уже успели выйти замуж.

При этом на уголовном разбирательстве настояли их мужья. Сперва о пережитом насилии в семье своему супругу рассказала одна из девушек, а тот отправился к свояку. Жена последнего тоже решилась рассказать, что с раннего возраста подвергалась сексуальному насилию со стороны отца.

Работал дворником, но всегда увольняли

После мужчины обсудили ситуацию и отправились за разъяснениями к тестю. Как пишет «Татар-Информ», мужчина в разговоре с зятьями сразу же во всем сознался. Однако, когда к делу привлекли следователей, пошел на попятную. Теперь он утверждает, что дети оговорили его, поскольку хотят завладеть квартирой.

При этом известно, что обвиняемый долгое время не работал и злоупотреблял алкоголем. Иногда он устраивался на работу дворником, но вскоре его увольняли.

Мать в отличие от отца постоянно работала, из-за чего не могла уделять достаточно времени воспитанию детей. По ее словам, она не замечала за мужем ничего криминального.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Угрожал убийством

Всего в семье родилось пятеро детей — четыре девочки и один мальчик. По версии следствия, насилию подвергались все несовершеннолетние, включая мальчика. Первые домогательства происходили с шести лет, но, когда дети подрастали, растлитель не переставал совершать насилие. Последний эпизод надругательства произошел уже над одной из совершеннолетних дочерей.

Дети боялись обсуждать эту тему даже между собой. По данным источника агентства, мужчина угрожал детям убийством, если они попытаются кому-то рассказать.

Старшие дочери боялись, что в маленьком городе кто-то узнает о происходящем и поползут слухи, а также опасались, что их могут забрать в разные детские дома, поэтому так долго молчали. Уточняется, что насилие в доме совершалось в период с 2009 по 2024 год.

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