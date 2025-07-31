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31 июля 2025 в 19:10

Пока жены нет дома: отчим два года насиловал падчерицу и ее подругу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Подмосковье отчим на протяжении двух лет насиловал падчерицу и ее подругу. Он запугивал девочек тем, что их дружбе придет конец, если они поделятся с кем-то о происходящем. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Два года молчания и страха

В Подмосковье следователи местного управления Следственного комитета раскрыли тяжкое преступление. Пострадали две несовершеннолетние девочки.

33-летний мужчина, являющийся отчимом одной из пострадавших, в течение двух лет систематически совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней падчерицы и ее подруги. Первый инцидент произошел в январе 2022 года, когда подруга девочки пришла в гости.

Сначала мужчина просто проявлял нездоровый интерес к ребенку, а после уже довел дело до изнасилования. В дальнейшем он неоднократно склонял девочек к интимным контактам, используя их доверие и близкие отношения.

Встречи происходили как в квартире, когда супруга обвиняемого отсутствовала, так и в автомобиле, куда он вызывал школьниц на «свидания».

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Было много свободного времени

Обвиняемый не имел постоянного места работы. Он трудился разнорабочим на нерегулярной основе, благодаря чему располагал значительным количеством свободного времени.

Девочки изначально хотели рассказать о происходящем матерям, однако мужчина угрожал, что в случае разглашения информации им запретят общаться, что стало причиной их молчания.

Издевательства продолжались до тех пор, пока падчерица не решилась сообщить о преступлениях своему родному отцу. После этого подозреваемый был задержан. В ходе следствия он полностью признал свою вину. По решению суда, с учетом тяжести преступлений, мужчина приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Это подтвердила помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Анна Тертичная.

«В ходе расследования следователем проведен значительный объем работы: проведены допросы, проведен ряд экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая и комплексная психолого-психиатрическая», — уточнили в пресс-службе Следственного комитета.

Кроме статей об изнасиловании мужчине также инкриминировали статью о понуждении к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Многодетный отец оказался педофилом

Пока одного отчима отправили за решетку за растление детей, в Татарстане начался похожий уголовный процесс в отношении многодетного отца. Верховный суд республики рассмотрит дело 45-летнего мужчины, который с малолетства насиловал пятерых родных детей.

Как пишет «Татар-информ», в деле фигурируют эпизоды за период с 2009 по 2024 год. Мужчина вину не признает и говорит, что дети хотят заполучить его квартиру. Мать утверждает, что не знала о процветающем дома насилии.

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