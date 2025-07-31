Пока жены нет дома: отчим два года насиловал падчерицу и ее подругу

В Подмосковье отчим на протяжении двух лет насиловал падчерицу и ее подругу. Он запугивал девочек тем, что их дружбе придет конец, если они поделятся с кем-то о происходящем. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.
Два года молчания и страха
В Подмосковье следователи местного управления Следственного комитета раскрыли тяжкое преступление. Пострадали две несовершеннолетние девочки.
33-летний мужчина, являющийся отчимом одной из пострадавших, в течение двух лет систематически совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней падчерицы и ее подруги. Первый инцидент произошел в январе 2022 года, когда подруга девочки пришла в гости.
Сначала мужчина просто проявлял нездоровый интерес к ребенку, а после уже довел дело до изнасилования. В дальнейшем он неоднократно склонял девочек к интимным контактам, используя их доверие и близкие отношения.
Встречи происходили как в квартире, когда супруга обвиняемого отсутствовала, так и в автомобиле, куда он вызывал школьниц на «свидания».
Было много свободного времени
Обвиняемый не имел постоянного места работы. Он трудился разнорабочим на нерегулярной основе, благодаря чему располагал значительным количеством свободного времени.
Девочки изначально хотели рассказать о происходящем матерям, однако мужчина угрожал, что в случае разглашения информации им запретят общаться, что стало причиной их молчания.
Издевательства продолжались до тех пор, пока падчерица не решилась сообщить о преступлениях своему родному отцу. После этого подозреваемый был задержан. В ходе следствия он полностью признал свою вину. По решению суда, с учетом тяжести преступлений, мужчина приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Это подтвердила помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Анна Тертичная.
«В ходе расследования следователем проведен значительный объем работы: проведены допросы, проведен ряд экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая и комплексная психолого-психиатрическая», — уточнили в пресс-службе Следственного комитета.
Кроме статей об изнасиловании мужчине также инкриминировали статью о понуждении к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
Многодетный отец оказался педофилом
Пока одного отчима отправили за решетку за растление детей, в Татарстане начался похожий уголовный процесс в отношении многодетного отца. Верховный суд республики рассмотрит дело 45-летнего мужчины, который с малолетства насиловал пятерых родных детей.
Как пишет «Татар-информ», в деле фигурируют эпизоды за период с 2009 по 2024 год. Мужчина вину не признает и говорит, что дети хотят заполучить его квартиру. Мать утверждает, что не знала о процветающем дома насилии.
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