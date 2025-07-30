Рулетик с цианидом и долг: алчный мужчина угробил бабушку, друга и любимую

Следователи направили в суд уголовное дело против балашихинского отравителя, на совести которого две смерти. Убиты родная бабушка подсудимого и его друг детства. Несмертельных жертв еще больше. NEWS.ru рассказывает о громком процессе.
Тренировался на девушке
В подмосковном управлении Следственного комитета рассказали, что Артем Мисюра задумался о расправе над родственниками и близким другом осенью 2023 года. Впервые испытать яд он решил на своей девушке.
«13 января 2024 года, находясь вместе с ней на кухне, мужчина подмешал химическое вещество ей в напиток, что привело к отравлению, инсульту и госпитализации потерпевшей. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи девушка осталась жива», — рассказали в СКР.
Но параллельно с этим возлюбленный, пока девушка находилась в больнице, взял на ее имя кредит в размере 574 тысячи рублей. В итоге в деле также фигурировала статья о мошенничестве.
Смертельный морс
Убедившись в том, что яд работает, молодой человек решил действовать. Первой жертвой он выбрал друга, чьему успеху завидовал.
«Убедившись, что вещество работает, 3 февраля 2024 года обвиняемый, находясь вместе с другом в салоне автомобиля, угостил его ягодным морсом, в который заранее добавил ядовитое вещество. В результате молодой человек скончался в больнице», — сообщили в Следственном комитете.
Отчим поймал пасынка за руку
После первого успешного убийства Мисюра решил действовать дальше. Следующими жертвами должны были стать родственники, чьей квартирой он хотел единолично завладеть. С января по июнь 2024 года Артем постоянно подсыпал отравляющее вещество в банку с солью. Яд должен был свалить с ног мать, сестру, отчима, дядю и бабушку, которая скончалась в больнице 18 апреля. Остальные родственники попадали на лечение с симптомами отравления, некоторые оказывались в стационаре неоднократно.
Поймать отравителя удалось благодаря бдительности его отчима. На кухне мужчина установил скрытую камеру и на одной из записей увидел, как пасынок смешивает соль с неизвестным веществом.
Рулеты с ядом
Еще одной жертвой Мисюры стал брат его девушки, у которого он брал деньги в долг. Его он решил отравить в мае 2024 года. Но в этот раз медики успели спасти мужчину.
«Он приехал к мужчине в назначенное время и место, где тот находился вместе с другом. В процессе общения обвиняемый угостил обоих приготовленным рулетом с крабовыми палочками, в который заранее добавил ядовитое вещество. Совместно употребив рулет, мужчины были госпитализированы в больницу, однако благодаря вмешательству врачей летального исхода удалось избежать», — сообщили в ведомстве.
Мисюра после задержания признал вину и раскаялся в содеянном, но за двойное убийство ему придется ответить. Следователи провели 35 допросов, состоялось 20 экспертиз и 15 осмотров. В том числе обвиняемый прошел обследование у психологов и психиатров.
«Согласно проведенным комиссионным судебно-медицинским экспертизам, в представленных для исследования продуктах питания, изъятых из квартир потерпевших, выявлены химические элементы и соединения, употребление которых приводит к летальному исходу», — констатировали в СКР.
Рассматривать дело будет Московский областной суд.
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