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30 июля 2025 в 17:47

Рулетик с цианидом и долг: алчный мужчина угробил бабушку, друга и любимую

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Следователи направили в суд уголовное дело против балашихинского отравителя, на совести которого две смерти. Убиты родная бабушка подсудимого и его друг детства. Несмертельных жертв еще больше. NEWS.ru рассказывает о громком процессе.

Тренировался на девушке

В подмосковном управлении Следственного комитета рассказали, что Артем Мисюра задумался о расправе над родственниками и близким другом осенью 2023 года. Впервые испытать яд он решил на своей девушке.

«13 января 2024 года, находясь вместе с ней на кухне, мужчина подмешал химическое вещество ей в напиток, что привело к отравлению, инсульту и госпитализации потерпевшей. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи девушка осталась жива», — рассказали в СКР.

Но параллельно с этим возлюбленный, пока девушка находилась в больнице, взял на ее имя кредит в размере 574 тысячи рублей. В итоге в деле также фигурировала статья о мошенничестве.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Смертельный морс

Убедившись в том, что яд работает, молодой человек решил действовать. Первой жертвой он выбрал друга, чьему успеху завидовал.

«Убедившись, что вещество работает, 3 февраля 2024 года обвиняемый, находясь вместе с другом в салоне автомобиля, угостил его ягодным морсом, в который заранее добавил ядовитое вещество. В результате молодой человек скончался в больнице», — сообщили в Следственном комитете.

Отчим поймал пасынка за руку

После первого успешного убийства Мисюра решил действовать дальше. Следующими жертвами должны были стать родственники, чьей квартирой он хотел единолично завладеть. С января по июнь 2024 года Артем постоянно подсыпал отравляющее вещество в банку с солью. Яд должен был свалить с ног мать, сестру, отчима, дядю и бабушку, которая скончалась в больнице 18 апреля. Остальные родственники попадали на лечение с симптомами отравления, некоторые оказывались в стационаре неоднократно.

Поймать отравителя удалось благодаря бдительности его отчима. На кухне мужчина установил скрытую камеру и на одной из записей увидел, как пасынок смешивает соль с неизвестным веществом.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рулеты с ядом

Еще одной жертвой Мисюры стал брат его девушки, у которого он брал деньги в долг. Его он решил отравить в мае 2024 года. Но в этот раз медики успели спасти мужчину.

«Он приехал к мужчине в назначенное время и место, где тот находился вместе с другом. В процессе общения обвиняемый угостил обоих приготовленным рулетом с крабовыми палочками, в который заранее добавил ядовитое вещество. Совместно употребив рулет, мужчины были госпитализированы в больницу, однако благодаря вмешательству врачей летального исхода удалось избежать», — сообщили в ведомстве.

Мисюра после задержания признал вину и раскаялся в содеянном, но за двойное убийство ему придется ответить. Следователи провели 35 допросов, состоялось 20 экспертиз и 15 осмотров. В том числе обвиняемый прошел обследование у психологов и психиатров.

«Согласно проведенным комиссионным судебно-медицинским экспертизам, в представленных для исследования продуктах питания, изъятых из квартир потерпевших, выявлены химические элементы и соединения, употребление которых приводит к летальному исходу», — констатировали в СКР.

Рассматривать дело будет Московский областной суд.

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отравления
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происшествия
убийцы
Россия
Балашиха
Московская область
Подмосковье
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
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