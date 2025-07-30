Душили жертву колготками: участник группового изнасилования погиб на СВО

Под Волгодонском Ростовской области похоронили участника СВО, который был осужден по статье о групповом изнасиловании. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Познакомились с пенсионеркой и увезли в промзону

В 2011 году двое молодых мужчин — 27-летний Владимир Мордолюк и 24-летний Алексей Юрченко — стали фигурантами уголовного дела, связанного с жестоким убийством и изнасилованием 58-летней женщины. Как пишет «Блокнот Волгодонск», по версии следствия, мужчины познакомились с потерпевшей на улице. Несмотря на значительную разницу в возрасте, они предложили ей «развлечься», после чего уговорили сесть в автомобиль.

Женщину они отвезли на пустырь за промзоной завода «Атоммаш» — место, где их действия уже не могли быть замечены посторонними.

Душили колготками

На открытом безлюдном участке земли злоумышленники жестоко избили женщину, после чего поочередно изнасиловали ее. Опасаясь, что жертва расскажет о преступлении, они единогласно решили расправиться с ней. Один из них повалил женщину на землю и накинул на ее шею веревку, заранее взятую из багажника машины.

Второй убийца использовал колготки жертвы, обмотав ими ее шею поверх веревки. Затем оба мужчины взялись за свободные концы колготок и затянули петлю, лишив женщину доступа к кислороду.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дочери убитой выплатят миллион

Следственные органы быстро установили личности преступников. Улики и показания свидетелей позволили оперативно задержать Мордолюка и Юрченко. В 2012 году суд вынес приговор: Алексею Юрченко назначили 21 год лишения свободы, Владимиру Мордолюку — 18 лет.

По данным «Блокнота», оба были признаны виновными в групповом изнасиловании и убийстве, а также в применении насилия, опасного для жизни.

Кроме тюремного срока, суд постановил взыскать с осужденных в пользу дочери погибшей компенсацию морального ущерба в размере 500 тысяч рублей.

Алексей Юрченко, уроженец хутора Семенкин Волгодонского района, был этапирован в исправительное учреждение строгого режима, где провел более десяти лет. За время отбывания наказания, по данным правоохранительных органов, он вел себя примерно, что в дальнейшем дало ему основания подать ходатайство об условно-досрочном освобождении. Однако Юрченко решил отправиться в зону СВО на Украине. Там он погиб. Его похоронили в родном хуторе Семенкин.

Сидел не за изнасилование?

При этом под публикацией «Блокнота» в Telegram оставили комментарии знакомые Юрченко, которые утверждали, что мужчина не был причастен к упомянутому убийству и изнасилованию.

«Я лично знала Алексея, статьи за изнасилование у него не было! Не нужно писать гадости. Во-первых, человека уже нет, а во-вторых, вы ничего не знаете о нем и пишете такое. Не дай Бог вам и вашим близким попасть в такую ситуацию. <...> С него обвинения были сняты, а осужден он был совершенно по другой статье, так что хватит оскорблять человека!» — написала Екатерина Яковлева.

Также за погибшего вступилась пользовательница под именем Крис. По ее словам, в ходе следствия мужчина был оправдан.

«Вы там были и знаете всю ситуацию? Он-то, кстати, и не участвовал во всем этом, взял всю вину на себя, а позже, пока следствие шло, его-то и оправдали, что он ни в чем не виноват. С такой статьей он бы не смог быть на СВО», — написала она.

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