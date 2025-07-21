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21 июля 2025 в 16:44

В зоне СВО погиб известный участник беспорядков на Манежной площади

Экс-фигурант дела о беспорядках на Манежной площади Унчук погиб на СВО

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Экс-фигурант уголовного дела о беспорядках на Манежной площади в 2010 году Кирилл Унчук погиб на спецоперации, сообщается в Telegram-канале партии «Другая Россия Э. В. Лимонова». Отмечается, что он не вернулся с боевого задания в районе Часова Яра.

Командир погибшего рассказал, что дрон-камикадзе попал прямо в бойца. Это произошло во время штурма блиндажа Вооруженных сил Украины.

Кирилл участвовал в штурмах, выполнял боевые задачи по эвакуации раненых и мирного населения. И погиб как викинг — в бою, с оружием в руках, — сказано в некрологе.

В 2010 году Унчук был приговорен к трем годам колонии за участие в беспорядках на Манежной площади в Москве. После освобождения он отправился в Донбасс. На СВО он отправился в 2023 году, но затем делал перерыв из-за проблем со здоровьем. Отмечается, что он вернулся к боевым товарищам в начале этого года.

Ранее стало известно, что актер Тобольского драматического театра им. П. Ершова Константин Орлов погиб в зоне специальной военной операции. Он принял участие почти в 60 спектаклях. Артисту было 53 года.

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