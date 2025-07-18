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18 июля 2025 в 08:09

Артист российского театра погиб на СВО

Актер Тобольского драмтеатра Орлов погиб на СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Тобольского драматического театра им. П. Ершова Константин Орлов погиб в зоне специальной военной операции, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение. Артисту было 53 года.

Его отличала многогранность таланта, он был веселым и умеющим очаровывать человеком. А еще Константин был отзывчивым и неравнодушным, — говорится в сообщении.

Орлов родился в Курганской области, работал в областном и Арзамасском драмтеатрах. С 1999 года служил в драмтеатре Тобольска. Принял участие в почти 60 спектаклях. Имел ряд наград, в том числе почетную грамоту департамента культуры Тюменской области.

Ранее Федерация фристайла Санкт-Петербурга сообщила, что бывший старший тренер сборной России по фристайлу Никита Васильев погиб в зоне проведения СВО. 36-летний спортсмен и командир десантно-штурмового подразделения погиб во время штурма Малиновки, уточнили его экс-коллеги.

До этого стало известно о смерти российского актера театра, кино и телевидения Вадима Алферова в боях под Курском. По данным источника, артист пропал без вести в конце 2024 года, хотя подписал контракт с Минобороны России в октябре. Только в мае 2025-го тело звезды «Убойной силы» удалось опознать. Актера похоронили на Южном кладбище Санкт-Петербурга.

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