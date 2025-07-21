«Ушел на вечный пир»: как участник беспорядков на Манежной пал героем СВО

Бывший участник беспорядков на Манежной площади Кирилл Унчук геройски погиб на СВО, сообщает ряд Telegram-каналов. Чем известен Кирилл Унчук, как он попал на СВО?

Что известно о гибели «героя Манежки»

Telegram-канал «Прямое действие» сообщил, что в ходе выполнения боевых задач под Часовым Яром в зоне СВО погиб «герой Манежки» — член партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» Кирилл Унчук.

Боец ВС РФ с позывным Ёж погиб 13 июня в ходе штурма позиций противника.

«Из тройки Ёж первым бежал, хотел забросить [мину] в блиндаж [с украинскими солдатами]. Где-то метрах в 10–20 уже его спалила „птичка“. Он по уму все сделал, перекатился через дорогу, поменял место, переполз, занял позицию у дерева, под кустом. Но „птица“ все равно его нашла и, к сожалению, прилетела прямо в Ежа. Он погиб сразу, без мучений. Погиб в бою, как мужчина, как воин», — рассказал о гибели Кирилла командир его подразделения.

Что известно про Кирилла Унчука, как сложилась судьба нацбола

«Прямое действие» пишет, что в Национал-большевистскую партию Эдуарда Лимонова (НБП, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена, ликвидирована по решению суда) Кирилл Унчук вступил в возрасте 15 лет. Принимал участие в многочисленных оппозиционных акциях, из-за чего регулярно имел проблемы с законом.

Так, 2 июля 2008 года Унчук вместе с другими нацболами участвовал в акции по «захвату» приемной МИД РФ в Москве. 13 членов запрещенной НБП приковали себя наручниками в приемной МИД, были раскиданы листовки и вывешен лозунг: «МИД РФ — логово предателей».

«2 июля в 11:10 группа молодых людей, называвших себя национал-большевиками, ворвалась в приемную МИД России, расположенную по адресу Денежный переулок, дом 19, и, разбросав листовки экстремистского содержания, устроила дебош», — заявили в МИД.

В октябре 2009 года за эту акцию мировой суд Москвы приговорил Унчука к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком два года по статье 282.2 УК РФ.

Вскоре после завершения условного срока Унчук стал фигурантом уголовного дела из-за беспорядков на Манежной площади в Москве.

Кирилл Унчук, Леонид Панин и Игорь Березюк, обвиняемые по делу о беспорядках на Манежной площади Фото: Андрей Стенин/РИА Новости

Что произошло на Манежной площади в 2010 году

6 декабря болельщик ФК «Спартак» Егор Свиридов был убит в драке группой выходцев с Северного Кавказа. Полиция задержала нападавших, но вскоре отпустила всех, кроме подозреваемого в убийстве — 26-летнего Аслана Черкесова, который расстрелял Свиридова и его друзей из травматического пистолета.

11 декабря 2010 года порядка пяти тысяч футбольных болельщиков и сторонников националистических организаций приняли участие в шествии к месту гибели Егора Свиридова на Кронштадтском бульваре с возложением цветов. Участвовали также нацболы вместе с Унчуком. Позже они устроили акцию протеста на Манежной площади в центре Москвы. Собравшиеся требовали справедливости в деле Егора Свиридова и объяснений от полиции, почему отпустили участников конфликта. К митингующим вышел на тот момент начальник ГУВД Москвы Владимир Колокольцев, попытавшийся утихомирить толпу, однако добиться этого не удалось.

Акция протеста переросла в беспорядки, произошло несколько столкновений с людьми неславянской внешности и ОМОНом. Десятки участников беспорядков были задержаны.

11 декабря Колокольцев пообещал митингующим довести расследование убийства до конца, 12–13 декабря были арестованы еще трое участников конфликта; еще два фигуранта были схвачены в начале 2011 года. 21 декабря премьер-министр РФ Владимир Путин и министр спорта и молодежной политики Виталий Мутко пообщались с фанатами по поводу убийства Егора, а затем посетили его могилу.

«Отморозки, убившие Егора Свиридова, сели, как того и требовали фанаты и политические активисты. Но „для баланса“ посадили и нескольких протестующих. Среди них были наши товарищи-нацболы Кирилл Унчук, Игорь Березюк и Руслан Хубаев», — писал Telegram-канал «Другая Россия Э. В. Лимонова».

Сотрудники ОМОНа задерживают участников акции в память об убитом фанате «Спартака» Егоре Свиридове на Манежной площади Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Как Кирилл Унчук попал на СВО

«Прямое действие» отмечает, что Унчук вышел из мест заключения прямо перед событиями Русской весны и началом конфликта в Донбассе.

«Остаться в стороне Кирилл не мог и одним из первых ополченцев был в составе группы Стрелкова — защищал Краматорск от украинских нацистов. Затем он воевал в составе ополчения ЛНР. После начала СВО, в 2023 году, Унчук подписал контракт с одним из подразделений БАРС, но через два месяца выбыл из-за открывшегося хронического заболевания. Приведя себя в порядок, в начале апреля 2025 года он вновь возвращается в строй — в отряд „Русь“. Кирилл участвовал в штурмах, выполнял боевые задачи по эвакуации раненых и мирного населения. И погиб как викинг — в бою, с оружием в руках, отправившись, как он всегда и хотел, „на вечный пир“», — подводит Telegram-канал итог жизни нацбола.

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