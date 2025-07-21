Киев горит, чудовищные взрывы на заводах: удары по Украине сегодня, 21 июля

Мощнейшая атака ВС РФ обрушилась на военные цели по всей Украине. Где были удары в ночь на 21 июля, какие цели попали под удар в Киеве, что известно о потерях ВСУ и чудовищных взрывах на оборонных заводах?

Сколько БПЛА и ракет атаковали Украину сегодня, 21 июля

В ночь на 21 июля ВС РФ нанесли удары по целям на Украине рекордным количеством БПЛА и ракет. В ходе атак были поражены военные объекты, аэродромы, объекты энергетики, пункты дислокации и учебные центры ВСУ.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что под ударом оказались цели в девяти областях Украины: Киеве и области, в Харьковской, Ивано-Франковской, Сумской, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Херсонской областях. Также сообщается о попаданиях в Одесской, Винницкой, Тернопольской, Ровенской областях.

«Ночная волна ударов с 20 на 21 июля — одна из наиболее протяженных и масштабных за последнее время. Она растянулась почти на девять часов — с 20:10 до 06:37. В общей сложности зафиксировано более 120 ударов „Геранями“ и не менее 40 ракетами различного типа, включая „Кинжалы“, „Искандеры“, Х-101 и Х-22», — указывает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

ВСУ, традиционно завышая число пораженных объектов, сегодня объявило о сбитии 403 из 426 целей.

«Обращаю внимание: если вчера при налете 57 „Гераней“ Украина впервые признала больше половины достигшими цели, то сегодня при налете 426 признано достигшими цели всего 23, т. е. 5,4%. Такой разницы быть не может. Просто после больших налетов на Украине — повышенный интерес к сводкам, вот Киев и рассказывает, что они почти все сбили», — отмечает блогер Олег Царев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где были удары в Киеве ночью 21 июля, какие цели поражены

Киев в ночь на 21 июля оказался целью наиболее мощных ударов. По данным Лебедева, было не менее семи волн БПЛА и ракет и более 20 прилетов. В Сети распространяются кадры попаданий и пожаров после ночных атак.

«Киев оказался под плотным обстрелом на протяжении всей ночи — с короткими интервалами между волнами. По сути, город находился в состоянии непрерывной воздушной тревоги почти шесть часов. Транспорт останавливался, энергетики переключались в ручной режим — фронт растягивался на жилые кварталы. Удары были эшелонированы: сначала ракеты, затем волна „Гераней“, потом вновь ракеты. Где не пробила ПВО — туда попадали дроны. Где не достигли цели — оставили хаос. Цель: не просто физическое поражение промышленных и логистических узлов, а разрушение управляемости и ритма города», — указывает Лебедев.

Царев отмечает, что в Киеве зафиксированы пожары в семи районах города.

«Применялись ракеты „Искандер“ и „Кинжал“. Целью стал военный завод „Артем“, где производят авиационные ракеты и оборудование для ВВС, а также аэродром Жуляны. Также поражены объекты ВПК и инфраструктуры, в частности зафиксирован пожар на территории Киевского радиозавода», — пишет Царев.

Кроме того, в Глевахе (Киевская область) удар пришелся по складам Научно-инженерного центра по взрывной металлообработке. Зафиксирована вторичная детонация.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще были удары по целям на Украине

Харьков и область приняли более 10 ударов.

«Семь ударных БПЛА нанесли серию попаданий по территории Харьковского агрегатного машиностроительного завода „ФЭД“. В результате разрушена и выгорела трехэтажная административная постройка (площадь возгорания — 500 м²), уничтожены резервные бочки с авиационным топливом (250 м²), поврежден газопровод низкого давления. Завод является одним из ключевых украинских предприятий по производству агрегатов управления топливной подачей, насосов и приводов для авиадвигателей», — указывает Telegram-канал «Донбасский партизан».

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что цели в городе подверглись мощнейшей комбинированной атаке с февраля 2022 года. Одной из целей стал локомотиворемонтный завод, который использовался противником для ремонта бронетехники.

«Больше всего целей уничтожено на аэродроме ВСУ, включая самолеты, инфраструктуру, западную военную помощь», — утверждает Telegram-канал «Герань цветущая».

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Кроме того, в 03:10 БПЛА поразили подземный склад вооружения на территории в/ч 20-го полка Национальной гвардии Украины. Вторичная детонация не фиксировалась, пишет «Донбасский партизан».

Лебедев сообщает, что более шести ударов пришлись на Сумскую область; около восьми ударов — на Днепропетровскую область (включая Павлоград, Синельниково); более пяти ударов — на Полтавскую область; четыре удара — по Винницкой области. Большое количество взрывов пришлось по Западной Украине: по четыре-пять ударов на Тернопольскую и Ивано-Франковскую области, по два — на Ровенскую и Черновицкую области и более 15 — на запад Украины в целом.

«Тыл — больше не тыл. Четко видно: РФ работает не только по прифронту, но и по глубине. Тернополь, Ивано-Франковск, Винница, Полтава, Черновцы. И это не случайные удары. Это демонстрация, что не осталось „спокойных“ областей. Все, что раньше считалось тылом, — теперь часть фронта. Если в любой точке страны может упасть ракета или пролететь „Герань“ — то вся страна живет в военном ритме. Это стратегическое давление — не на ВСУ, а на общество и „западных партнеров“», — подчеркивает Сергей Лебедев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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