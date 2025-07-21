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21 июля 2025 в 09:06

Полыхающие от ночных ударов украинские города попали на видео

В Сети показали последствия ударов в Ивано-Франковске и Киеве

МЧС Украины МЧС Украины Фото: Социальные сети

В ночь на 21 июля украинский город Ивано-Франковск подвергся самой масштабной атаке с начала СВО, сообщил мэр Руслан Марцинкив. По его словам, в результате ударов ракет и дронов «Герань» повреждена инфраструктура. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры, на которых видны столбы черного дыма над городом. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Также, по данным источника, удары были зафиксированы и в Киеве. Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в результате ударов в Соломенском районе загорелись склады. Другой информации о повреждениях в украинской столице нет.

До этого появилась информация, что ВС России применили гиперзвуковую ракету «Кинжал» для удара по объекту в Ирпене Киевской области. Как сообщал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», атака осуществлена с борта истребителя МиГ-31К. Одновременно с этим украинские объекты подверглись атаке 106 ударными БПЛА «Герань-2». Российское оборонное ведомство данную информацию не комментировало.

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