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21 июля 2025 в 02:49

Российский «Кинжал» разнес объект в Киевской области

«РВ»: ВС России ударили ракетой «Кинжал» по объекту в Ирпене под Киевом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России применили гиперзвуковую ракету «Кинжал» для удара по объекту в Ирпене Киевской области, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По его данным, атака осуществлена с борта истребителя МиГ-31К. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Параллельно к рубежам пуска крылатых ракет были направлены стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Одновременно с этим украинские объекты подверглись атаке 106 ударными БПЛА «Герань-2», говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что американский зенитный ракетный комплекс Patriot с трудом перехватывает российские ракеты «Оникс». Они обладают высокой скоростью и сложной траекторией, что делает их трудными целями для систем ПВО. Еще большую проблему для систем противовоздушной обороны представляют российские гиперзвуковые ракеты, в том числе «Кинжал».

До этого стало известно, что российские баллистические ракеты начали обходить радары противовоздушных зенитно-ракетных комплексов Patriot, поставленных США Украине. Это связано с новыми модификациями российских средств поражения.

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