На Украине заявили о превосходстве российских ракет над ЗРК Patriot WSJ: российские баллистические ракеты начали обходить радары Patriot на Украине

Российские баллистические ракеты начали обходить радары американских противовоздушных зенитно-ракетных комплексов Patriot, поставленных Украине, сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на украинский источник. По данным газеты, это связано с новыми модификациями российских средств поражения, из-за которых системы Patriot не смогли обнаружить ракеты в последние месяцы.

Американская система на Украине испытывает все больше трудностей из-за появления у России более маневренных баллистических ракет, — сказано в материале.

Ранее бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон высказал мнение, что решение главы государства о передаче Украине ЗРК Patriot за счет европейских союзников не следует рассматривать как изменение его позиции в отношении Киева. Он отметил, что политика Трампа скорее свидетельствует о том, что украинский вопрос его «раздражает».

До этого Трамп заявлял, что ракеты для комплексов ПВО Patriot уже поставляются на Украину в рамках нового соглашения. По его словам, боеприпасы поступят в ВСУ из запасов Германии, а Берлин, в свою очередь, закупит себе новые ракеты у Вашингтона.