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16 июля 2025 в 07:54

Трамп объявил, что отправка ракет Киеву состоялась

Трамп: ракеты для Patriot уже отправлены на Украину через Германию

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Al Drago — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Ракеты для комплексов ПВО Patriot уже поставляются на Украину в рамках нового соглашения, заявил президент США Дональд Трамп журналистам на авиабазе Эндрюс. Трансляцию вел канал C-SPAN. По его словам, Вашингтону это вооружение возместят.

Они поступают из Германии, и потом Германия их заместит. И во всех случаях Соединенным Штатам все будет полностью возмещено, — ответил американский лидер.

При этом глава Белого дома заверил, что Вашингтон не планирует передавать Киеву дальнобойное оружие.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что поставка зенитных систем Patriot Украине займет месяцы после заключения договора с США. Он подтвердил, что Киев испытывает в них острую потребность, но призвал не обольщаться насчет сроков.

Также Писториус добавил, что Германия рассматривает возможность закупки американских ракетных комплексов с крылатыми ракетами Tomahawk и допускает их передачу Украине. Он отметил, что Европа пока не располагает аналогами таких ракет, поэтому их использование может иметь важное стратегическое значение.

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