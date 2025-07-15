В Европе обсудили удары по России американскими ракетами Reuters: в Берлине обсудили нанесение ударов по России ракетами Tomahawk

Германия рассматривает возможность закупки американских ракетных комплексов с крылатыми ракетами Tomahawk и допускает их передачу Украине, сообщил Reuters со ссылкой на заявления министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. Он отметил, что Европа пока не располагает аналогами Tomahawk, поэтому их использование может иметь важное стратегическое значение.

Писториус подчеркнул, что такие комплексы укрепляют не только оборону Германии, но и усиливают потенциал НАТО в Европе. После переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом министр уточнил, что окончательное решение о покупке комплексов Typhon еще не принято, но переговоры уже ведутся.

Кроме того, Писториус призвал страны ЕС активнее поддерживать Украину и сообщил, что Германия готова выделить средства на передачу двух систем ПВО Patriot стоимостью $2 млрд. Однако он добавил, что этого недостаточно в условиях постоянных российских ударов.

Ранее сообщалось, администрация Трампа изучает возможность передачи Киеву крылатых ракет JASSM с дальностью полета до 1,8 тысячи километров. Еще два источника подтвердили, что рассматривается поставка оружия, способного поражать цели в глубине России.