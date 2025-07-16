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16 июля 2025 в 17:03

«Этот вопрос его раздражает»: экс-советник о решении Трампа по ЗРК Patriot

Экс-советник Болтон: Трамп не изменил стратегию, решив передать Киеву Patriot

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Al Drago/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Решение президента США Дональда Трампа о передаче Украине ЗРК Patriot за счет европейских союзников не следует рассматривать как изменение его позиции в отношении Киева, высказал мнение бывший советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон. В интервью радиостанции Deutschlandfunk он отметил, что политика Трампа скорее свидетельствует о том, что украинский вопрос его «раздражает».

Я думаю, что нельзя сказать, что теперь он (Трамп. — NEWS.ru) действительно на стороне Украины... Это решение, безусловно, не означает реального изменения стратегии. <...> То, что он сейчас поддерживает Украину с помощью систем Patriot, просто показывает, что этот вопрос его раздражает, — сказал он.

По мнению Болтона, это решение совершенно точно нельзя назвать поворотным моментом в политике Трампа. Он также не исключил, что американский лидер может использовать тему военной помощи как инструмент давления в торговых переговорах с европейскими странами.

Ранее Трамп заявил, что ракеты для комплексов ПВО Patriot уже поставляются на Украину в рамках нового соглашения. По его словам, Вашингтону это вооружение возместят.

США
Украина
Дональд Трамп
ЗРК Patriot
военная помощь
Джон Болтон
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