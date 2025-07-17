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17 июля 2025 в 15:11

Раскрыто, какие российские ракеты не может сбить ЗРК Patriot

Военэксперт Дандыкин: ЗРК Patriot с трудом сбивает российские ракеты «Оникс»

Испытания крылатой ракеты «Оникс» Испытания крылатой ракеты «Оникс» Фото: МО РФ

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot с трудом перехватывает российские ракеты «Оникс», заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, они обладают высокой скоростью и сложной траекторией, что делает их трудными целями для систем ПВО. Он отметил, что еще большую проблему для систем противовоздушной обороны представляют российские гиперзвуковые ракеты.

Какие ракеты с трудом перехватывает Patriot? У России это ракеты «Оникс», комплекс «Искандер». Это ракеты, стреляющие до 500 километров. Наши береговые комплексы «Бастион» на Черноморском флоте то же самое, они могут стрелять и по суше. Это очень серьезные ракеты, они модернизируются и могут развивать скорость около гиперзвука, трудносбиваемые. Если говорить о баллистике, то можно назвать еще и «Кинжал». Это авиационная ракета, гиперзвук. Я не говорю об «Орешнике» — это тоже баллистика, только с гиперзвуковыми элементами, — пояснил Дандыкин.

Ранее стало известно, что российские баллистические ракеты начали обходить радары противовоздушных зенитно-ракетных комплексов Patriot, поставленных США Украине. По данным американских журналистов, это связано с новыми модификациями российских средств поражения.

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