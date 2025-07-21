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21 июля 2025 в 08:09

В Киеве после взрывов начался пожар на складах

Кличко: в Соломенском районе Киева после взрывов начался пожар на складах

МЧС Украины МЧС Украины Фото: Социальные сети

В Соломенском районе Киева горят склады, сообщил в своем Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко. Украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Киеве.

В Соломенском районе пожар на территории складских помещений, — сообщил Кличко.

Ранее СМИ сообщили, что в Киеве произошли взрывы. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на 22:00 мск 18 июля в городе, а также ряде областей Украины звучала воздушная тревога. Другие подробности не раскрываются. Местные власти не комментировали эту информацию. Точное место взрывов не уточняется.

До этого стало известно, что киевский военный завод «Артем», выпускающий ракеты класса «воздух — воздух» и оборудование для авиации, получил серьезные повреждения в результате ночных ударов. Объект находится рядом со станцией метро «Лукьяновская», вблизи центра украинской столицы.

По данным очевидцев, повреждения также зафиксированы в Соломенском районе столицы, в районе аэропорта Жуляны. Там расположены завод «Элекон» и компания «Аэрос», специализирующиеся на электро- и авиационном оборудовании.

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