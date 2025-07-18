Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 22:41

Киев сотрясли взрывы

В Киеве произошли взрывы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Киеве произошли взрывы, передает ТАСС. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на 22.00 мск в городе, а также ряде областей Украины звучит воздушная тревога.

Других подробностей не раскрывается. Местные власти не комментировали эту информацию. Точное место взрывов не уточняется.

Тем временем киевский военный завод «Артем», выпускающий ракеты класса «воздух — воздух» и оборудование для авиации, получил серьезные повреждения в результате ночных ударов. Объект находится рядом со станцией метро «Лукьяновская», вблизи центра украинской столицы. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Ранее военный блогер Роман Алехин заявил, что ВСУ целенаправленно наносят удары по мирному населению, в отличие от российских войск. В качестве примера он привел недавний случай гибели пятилетнего ребенка и других гражданских лиц на курском пляже. По его словам, украинская сторона открыто признает подобную тактику, что подтверждается публичными заявлениями.

До этого замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что Вооруженные силы Украины идут по пути целенаправленного уничтожения гражданского населения России.

Украина
взрывы
тревога
Киев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минцифры опровергло информацию о сборе данных россиян через новый сервис
«Не боюсь сглаза»: Симоньян рассказала, что сейчас с Кеосаяном
Постпредство РФ при ЕС раскрыло, без чего не будет урегулирования конфликта
Росавиация ограничила работу столичного аэропорта
SHOT сообщил о ликвидации дрона истребителем ВС РФ в Подмосковье
Сальвадорский футболист «Балтики» забил первый гол в новом сезоне РПЛ
ПВО пресекла новую атаку беспилотника на Москву
В США раскрыли, кто может заменить Зеленского в ближайшие месяцы
Киев сотрясли взрывы
ПВО отразила атаку БПЛА ВСУ на Воронеж
Жителей одной страны начали массово депортировать из Польши
Дрон ВСУ пытался атаковать Тульскую область
В России напомнили Трампу, что ВСУ могут «наступать» только на грабли
Глава Пентагона примет участие в онлайн-встрече по Украине
Трамп намекнул на закрытие известного американского шоу
Российские военные ударили по складам ВСУ на Украине
«Те, кто вместе шел на Берлин»: идею мэра Львова назвали торгом костями
«Много шума из ничего»: Москва ответила на обвинения Канады в кибератаках
В Дагестане дети бесчеловечно поступили с кошкой
Раскрыт миллиардный доход телеведущей Высоцкой от аптечного бизнеса
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне
Европа

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне

Удар возмездия и окружение Красноармейска: новости СВО к утру 17 июля
Регионы

Удар возмездия и окружение Красноармейска: новости СВО к утру 17 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.