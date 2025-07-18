В Киеве произошли взрывы, передает ТАСС. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на 22.00 мск в городе, а также ряде областей Украины звучит воздушная тревога.

Других подробностей не раскрывается. Местные власти не комментировали эту информацию. Точное место взрывов не уточняется.

Тем временем киевский военный завод «Артем», выпускающий ракеты класса «воздух — воздух» и оборудование для авиации, получил серьезные повреждения в результате ночных ударов. Объект находится рядом со станцией метро «Лукьяновская», вблизи центра украинской столицы. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Ранее военный блогер Роман Алехин заявил, что ВСУ целенаправленно наносят удары по мирному населению, в отличие от российских войск. В качестве примера он привел недавний случай гибели пятилетнего ребенка и других гражданских лиц на курском пляже. По его словам, украинская сторона открыто признает подобную тактику, что подтверждается публичными заявлениями.

До этого замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что Вооруженные силы Украины идут по пути целенаправленного уничтожения гражданского населения России.