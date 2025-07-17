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17 июля 2025 в 17:19

Военкор раскрыл главное отличие ВСУ от ВС России

Военкор Алехин: ВС России никогда не будут наносить удары по мирным жителям

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины целенаправленно наносят удары по мирным жителям, в отличие от российской армии, которая не допускает таких действий, заявил NEWS.ru военный блогер, корреспондент Роман Алехин. Он подчеркнул, что ВСУ открыто демонстрируют свою тактику, что подтверждается недавними трагическими событиями, включая гибель ребенка.

ВСУ сами вскрываются и сами это показывают, что они напрямую бьют по мирным жителям, чего не делают ВС России. Точно так же недавно из-за ВСУ трагически погиб пятилетний мальчик и еще несколько человек на пляже. Люди начали в интернете обсуждать, что, может, это работа ПВО и так далее. А сейчас мы видим, что ВСУ конкретно точно целятся по мирным жителям, и они это даже пишут, — высказался Алехин.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины идут по пути целенаправленного уничтожения гражданского населения России. По его словам, речь идет в том числе о пожарных, медиках и журналистах.

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