Россия открыла новый фронт в зоне СВО: Волчанск и Купянск скоро падут?

Российские войска открыли новый фронт в зоне СВО, пишут военкоры. Что об этом известно, о каком участке специальной военной операции идет речь, правда ли Волчанск и Купянск скоро падут?

Что известно об открытии нового фронта в зоне СВО

В пятницу, 18 июля, Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Дегтярное Харьковской области.

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что взятием Дегтярного российские войска открыли новый фронт в зоне спецоперации — на севере Харьковской области. По словам журналиста, этот плацдарм в будущем позволит сформировать буферную зону на данном участке.

«Наступая отсюда на запад по лесным массивам вдоль „ленточки“ и реки Волчьей, можно достичь сразу двух целей. Во-первых, сформировать контуры новой буферной зоны в приграничье. Во-вторых, выйти с востока на Волчанск, который сейчас поджимают с севера. Бои за этот город, напомним, не утихают с мая 2024-го», — отметил военкор.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Правда ли Волчанск и Купянск скоро падут

После открытия нового фронта на севере Харьковской области под контроль ВС РФ могут перейти Купянск и Волчанск, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

«В ближайшей перспективе, я думаю, это Купянск. Волчанск тоже очевиден. Боевые действия на границе Харьковской области с Донецкой Народной Республикой тоже очень важны. Поэтому растягивание фронта — это хорошо, потому что враг будет перебрасывать резервы, которых у него не очень много. Успехи должны быть, и я ожидаю таких успехов», — сказал Дандыкин.

После перехода этих регионов под контроль России обстрелы Белгородской области сократятся, подчеркнул эксперт.

«Чем дальше отбиваем, тем меньше обстрелов. Потому что сейчас уже дроны работают, потому что дроны модернизируются. Разумеется, и всякие системы РСЗО. Суть этой зоны безопасности в том, чтобы враг не стрелял ни по Курской области, ни по Белгородской, ни по ДНР, если брать Днепропетровскую область», — добавил Дандыкин.

По мнению эксперта, Купянск и Волчанск могут перейти под контроль ВС России уже в ближайшее время. Он пояснил, что ситуация зависит от обстановки на фронте.

«Прогнозы зависят от того, какие бои идут и что может случиться. Но я надеюсь, что достаточно быстро — этим летом», — отметил Дандыкин.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Какая обстановка на Харьковском направлении сейчас

Telegram-канал WarGonzo пишет, что на Купянском направлении напряженная ситуация наблюдается на правом берегу Оскола.

«Со стороны Двуречной российские войска пробиваются к населенному пункту Кутьковка. На Великобурлукском направлении идут активные бои в районах Дегтярного и Мелового. На Волчанском направлении ВС РФ продолжают укрепление плацдарма на реке Волчьей, а также наступление в Волчанске и лесных массивах», — утверждает источник.

По данным Telegram-канала «Северный ветер», на Харьковском направлении ВСУ безуспешно пытаются остановить продвижение ВС РФ в лесных массивах около Волчанска и южнее Мелового.

«На Великобурлукском направлении, отразив контратаку противника, „северяне“ продвинулись на свыше 500 метров в лесных массивах около села Мелового. <...> „Северяне“ продолжают успешные наступательные действия в Волчанске и лесных массивах. „Бесстрашные“ (бойцы группировки войск „Север“ ВС РФ. — NEWS.ru) зачистили 15 домовладений в городе, а также продвинулись на свыше 500 метров в прилегающих лесных массивах», — уточнил канал.

Авторы утверждают, что штурмовая группа из состава 57-й мотопехотной бригады ВСУ попыталась контратаковать российские войска в лесном массиве западнее Волчанска — в результате комплексного огневого поражения большая часть украинских бойцов уничтожена, двое остались истекать кровью в лесу.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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