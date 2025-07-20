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20 июля 2025 в 15:29

Стало известно, когда Купянск и Волчанск могут перейти под контроль России

Военэксперт Дандыкин: Купянск и Волчанск могут перейти под контроль России летом

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Купянск и Волчанск могут перейти под контроль России уже летом, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, это зависит от развития ситуации на фронте.

Прогнозы зависят от того, какие бои идут и что может случиться. Но я надеюсь, что достаточно быстро — этим летом, — отметил Дандыкин.

Ранее Василий Дандыкин заявил, что в скором времени после открытия нового фронта на севере Харьковской области под контроль ВС РФ могут перейти Купянск и Волчанск. По его словам, ВСУ вынуждены перебрасывать на это направление резервы, которых украинской армии и так не хватает.

Ранее военкор Андрей Коц заявил, что Вооруженные силы РФ открыли новый фронт в зоне СВО — речь идет о севере Харьковской области, где был установлен контроль над населенным пунктом Дегтярное. По его словам, соответствующий плацдарм позволит в будущем сформировать буферную зону на указанном участке. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Ранее, 18 июля, в российском Минобороны сообщили, что только за прошедшую неделю Вооруженные силы РФ установили контроль в общей сложности над 10 населенными пунктами в зоне проведения специальной военной операции. В частности, недавно группировка «Север» взяла под контроль село Дегтярное в Харьковской области. При этом украинские солдаты вышли не только из Каменского, но и из Петровки.

СВО
Купянск
Волчанск
Харьковская область
Софья Якимова
С. Якимова
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