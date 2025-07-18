За прошедшую неделю российские вооруженные силы установили контроль в общей сложности над 10 населенными пунктами в зоне проведения специальной военной операции, говорится в заявлении Минобороны РФ. Так, недавно группировка «Север» взяла под контроль село Дегтярное в Харьковской области.

За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Карла Маркса, Воскресенка, Новохатское Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области, — говорится в сообщении ведомства.

Вместе с этим ВС РФ взяли под контроль Попов Яр, Николаевку и Маяк. Также ВСУ вышли из Каменского и Петровки

До этого стало известно, что с января 2025 года российские Вооруженные силы взяли под контроль 2395 квадратных километров украинских территорий, что по площади сравнимо с государством Люксембург.

Ранее депутат Государственной думы Александр Сидякин заявил о суммарном уничтожении украинской техники натовского производства на $2 млрд (свыше 156 млрд рублей) с использованием российских беспилотников. Парламентарий связал ожидаемый рост производства БПЛА в России с недавним снижением НДС.