Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 12:39

ВС России за неделю взяли под контроль 10 населенных пунктов

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

За прошедшую неделю российские вооруженные силы установили контроль в общей сложности над 10 населенными пунктами в зоне проведения специальной военной операции, говорится в заявлении Минобороны РФ. Так, недавно группировка «Север» взяла под контроль село Дегтярное в Харьковской области.

За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Карла Маркса, Воскресенка, Новохатское Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области, — говорится в сообщении ведомства.

Вместе с этим ВС РФ взяли под контроль Попов Яр, Николаевку и Маяк. Также ВСУ вышли из Каменского и Петровки

До этого стало известно, что с января 2025 года российские Вооруженные силы взяли под контроль 2395 квадратных километров украинских территорий, что по площади сравнимо с государством Люксембург.

Ранее депутат Государственной думы Александр Сидякин заявил о суммарном уничтожении украинской техники натовского производства на $2 млрд (свыше 156 млрд рублей) с использованием российских беспилотников. Парламентарий связал ожидаемый рост производства БПЛА в России с недавним снижением НДС.

СВО
ВС РФ
ВСУ
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле ответили Зеленскому на предложение активизировать переговоры
В Кремле дали определение НАТО
Россиянкам перечислили продукты, повышающие шансы на беременность
Песков сообщил о разделении Россией треков по диалогам с США и Украиной
Назван важный нюанс законопроекта о сдаче русского языка мигрантами
Политолог раскрыл, как Евросоюз убедил Фицо поддержать 18-й пакет санкций
Песков раскрыл неожиданный эффект западных санкций
Песков рассказал, кто пострадает от нового пакета санкций Евросоюза
В Кремле отреагировали на заявления в НАТО о возможном захвате Калининграда
Песков раскрыл правду о новых беспрецедентных санкциях против России
Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
В Госдуме объяснили законопроект о сдаче русского языка мигрантами
Американку с пистолетом и чеком на крупную сумму задержали по прилете в РФ
Захарова жестко прошлась по СМИ за фейк о закрытии курорта для россиян
Рыночная капитализация криптовалют впервые превысила $4 трлн
«Дебил. Изучение случая»: в Польше изъяли оскорбительную книгу о президенте
Врач дала советы, как сделать дачный бассейн безопасным для детей
В Госдуме раскрыли, попадет ли Telegram под ограничения в России
ВС России за неделю взяли под контроль 10 населенных пунктов
В Москве произошла жесткая драка гостей детского центра с полицейскими
Дальше
Самое популярное
Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Как оформить авто, если его хозяин умер
Общество

Как оформить авто, если его хозяин умер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.