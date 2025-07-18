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Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 12:07

Под контролем России на СВО оказалась территория размером со страну ЕС

ВС России в 2025 году взяли под контроль на СВО территорию размером с Люксембург

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

С начала 2025 года подразделения российской армии установили контроль над 2395 квадратными километрами украинской территории, эта площадь сопоставима с размерами Люксембурга, сообщает Bild. В 2024 году российские войска заняли 3388 квадратных километров, что свидетельствует об увеличении темпов продвижения.

При сохранении текущей тенденции к концу года Украина может утратить контроль над более 4000 квадратных километров своей территории. Только за июнь украинские вооруженные силы были вынуждены оставить около 20 населенных пунктов. В связи с нехваткой личного состава командование ВСУ вынуждено выделять на оборону небольших деревень группы по 5–10 военнослужащих.

Ранее военный аналитик Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru высказал предположение о возможном проникновении украинских диверсионных групп на российскую территорию. По его мнению, подобные действия могут быть попыткой Киева продемонстрировать американскому президенту Дональду Трампу свою боеспособность даже при ограниченных ресурсах вооружений.

До этого в Харьковской области около населенного пункта Зеленый Гай зафиксирован случай массового дезертирства среди военнослужащих ВСУ. Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, 12 украинских солдат не выдержали натиска российских войск и ночью оставили свои позиции в укрепленном огневом пункте.

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