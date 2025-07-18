Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 12:07

Стало известно, как ВСУ могут начать «кошмарить» территорию России

Военэксперт Матвийчук: ДРГ Украины могут проникнуть на территорию России

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Украинские диверсионно-разведывательные группы могут проникнуть на территорию России, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, таким образом Киев хочет доказать президенту США Дональду Трампу свою способность вести боевые действия при наличии оружия.

ВСУ могут устроить проникновение на территорию России, это диверсионно-разведывательные группы от пяти до 20 человек. Они могут пройти по известным козьим тропами. Это делается для создания информационного шума, что режим живой и может выполнять какие-то функции, хотя бы кошмарить территорию Российской Федерации. Для чего? Тому же Трампу, союзникам по НАТО показать, что Украина сражается, дайте деньги, дайте оружие, они будут сражаться. Собственно говоря, это ничто иное, как пиар, — сказал Матвийчук.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что цель президента Украины Владимира Зеленского заключается в захвате части территории Курской области для ее последующего размена на переговорах с Россией. По его словам, такой обмен невозможен, но ВСУ не останавливаются и продолжают атаки.

ДРГ
ВСУ
СВО
Россия
Украина
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле ответили Зеленскому на предложение активизировать переговоры
В Кремле дали определение НАТО
Россиянкам перечислили продукты, повышающие шансы на беременность
Песков сообщил о разделении Россией треков по диалогам с США и Украиной
Назван важный нюанс законопроекта о сдаче русского языка мигрантами
Политолог раскрыл, как Евросоюз убедил Фицо поддержать 18-й пакет санкций
Песков раскрыл неожиданный эффект западных санкций
Песков рассказал, кто пострадает от нового пакета санкций Евросоюза
В Кремле отреагировали на заявления в НАТО о возможном захвате Калининграда
Песков раскрыл правду о новых беспрецедентных санкциях против России
Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
В Госдуме объяснили законопроект о сдаче русского языка мигрантами
Американку с пистолетом и чеком на крупную сумму задержали по прилете в РФ
Захарова жестко прошлась по СМИ за фейк о закрытии курорта для россиян
Рыночная капитализация криптовалют впервые превысила $4 трлн
«Дебил. Изучение случая»: в Польше изъяли оскорбительную книгу о президенте
Врач дала советы, как сделать дачный бассейн безопасным для детей
В Госдуме раскрыли, попадет ли Telegram под ограничения в России
ВС России за неделю взяли под контроль 10 населенных пунктов
В Москве произошла жесткая драка гостей детского центра с полицейскими
Дальше
Самое популярное
Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Как оформить авто, если его хозяин умер
Общество

Как оформить авто, если его хозяин умер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.