Украинские диверсионно-разведывательные группы могут проникнуть на территорию России, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, таким образом Киев хочет доказать президенту США Дональду Трампу свою способность вести боевые действия при наличии оружия.

ВСУ могут устроить проникновение на территорию России, это диверсионно-разведывательные группы от пяти до 20 человек. Они могут пройти по известным козьим тропами. Это делается для создания информационного шума, что режим живой и может выполнять какие-то функции, хотя бы кошмарить территорию Российской Федерации. Для чего? Тому же Трампу, союзникам по НАТО показать, что Украина сражается, дайте деньги, дайте оружие, они будут сражаться. Собственно говоря, это ничто иное, как пиар, — сказал Матвийчук.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что цель президента Украины Владимира Зеленского заключается в захвате части территории Курской области для ее последующего размена на переговорах с Россией. По его словам, такой обмен невозможен, но ВСУ не останавливаются и продолжают атаки.