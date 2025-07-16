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16 июля 2025 в 18:43

Раскрыта истинная цель атак ВСУ на Курскую область

Военэксперт Баранец: Зеленскому нужен кусок Курской области для переговоров с РФ

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Цель президента Украины Владимира Зеленского заключается в захвате части территории Курской области для ее последующего размена на переговорах с Россией, заявил в беседе с NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, такой обмен невозможен, но ВСУ не останавливаются и продолжают атаки.

[Александр] Сырский (Главком ВСУ. — NEWS.ru) приказал снова идти в этом направлении. Однажды Зеленского спросил иностранный корреспондент: «Зачем вы идете на Курское направление?» Он признался: «Мне нужно захватить кусок Курской земли, чтобы потом, когда дойдет дело до переговоров с [Владимиром] Путиным (Президент России. — NEWS.ru), устроить размен». Его цель — захватить кусок Курской земли, чтобы во время переговоров с российской стороной требовать обмена. Не получится. То, что наше — наше уже навсегда, — объяснил Баранец.

Военэксперт отметил большие потери ВСУ на Курском направлении. Как отметил Баранец, только при атаках на поселок Теткино погибло несколько тысяч украинских солдат.

Остервенелое украинское войско продолжает напирать на Курском направлении. Они уже уложили не одну тысячу солдат, пытаясь захватить Теткино. На Курском направлении они прут день и ночь: там уже на метр все устлано трупами украинских солдат, — подчеркнул Баранец.

Также военэксперт отметил, что ВСУ продолжают наносить удары по Белгородской области — по мирному населению и тем местам, где нет российских военных объектов.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку проникнуть на территорию Курской области. Но российские войска успешно ее пресекли.

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Курская область
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
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