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Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 13:38

Стало известно о новой провальной попытке ВСУ проникнуть в приграничье

«Два майора»: ВС РФ пресекли очередную попытку ВСУ проникнуть в Курскую область

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку проникнуть на территорию Курской области, сообщил Telegram-канал «Два майора». По его данным, российские войска успешно ее пресекли.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Как отмечает источник, группа ВСУ выдвинулась из населенного пункта Рыжевка в Сумской области в направлении села Теткино. Но, по данным канала, это не первая попытка прорыва за последние дни. Ранее, 8 июля, украинские штурмовики безуспешно пытались атаковать поселок Новый Путь, где также были остановлены огнем российских подразделений.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ВС России продвигаются вперед и создают соответствующие буферные зоны для безопасности регионов страны. Таким образом он ответил на вопрос о желании Киева вернуть позиции на территории Курской и Белгородской областей.

Накануне, 8 июля, главком ВСУ Александр Сырский заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины могут предпринять определенные действия в Белгородской и Курской областях. Он обратил внимание на необходимость восстановления позиций в этих областях России, а также удержание территорий.

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