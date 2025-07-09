В Кремле отреагировали на планы Сырского вернуть позиции под Курском

В Кремле отреагировали на планы Сырского вернуть позиции под Курском Песков: войска России продвигаются вперед и создают буферную зону

ВС России продвигаются вперед и создают соответствующие буферные зоны для безопасности регионов страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос о желании Киева вернуть позиции на территории Курской и Белгородской областей.

[В Кремле] никак не отреагировали. Вы знаете, что наши войска продвигаются вперед, они создают соответствующие буферные зоны для обеспечения безопасности наших регионов. Эта работа военных продолжается, — сказал Песков.

Накануне, 8 июля, главком ВСУ Александр Сырский заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины могут предпринять определенные действия в Белгородской и Курской областях. Он обратил внимание на необходимость восстановления позиций в этих областях России, а также удержание территорий.

Военкор Александр Коц заявил, что Сырский на словах продолжает удерживать Белгородскую и Курскую области России, так как ему больше нечего сказать на фоне возможной отставки. Он напомнил Сырскому о «бесславно завершившейся» курской авантюре ВСУ.